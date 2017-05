Lekkoatleci na start (FOTO)

Aura nie rozpieszcza w maju, ale jednak udało się przy dobrej pogodzie przeprowadzić zawody szkół podstawowych w Czwórboju Lekkoatletycznym. W piątek 5 maja na stadionie Zawiszów przy SP 1 w Świdnicy zgromadziło się po 6 reprezentacji świdnickich szkół by rywalizować w zawodach w ramach „Współzawodnictwa szkolnego 2016-2017.”

Zawody te są drużynową rywalizacją, gdzie każdy z zawodników ma do zaliczenia cztery konkurencje: dwie biegowe, na 60 m, 600 m dziewczęta i 1000 m chłopcy oraz dwie techniczne skok w dal i rzut piłeczką palantową. Uzyskane wyniki każdego uczestnika przeliczane są później wg specjalnych tabel na punkty co w sumie daje rezultat zawodnika. Z sześcioosobowych składów do klasyfikacji drużynowej liczy się na końcu suma pięciu najlepszych wyników.

Przybyłe na zawody reprezentacje świdnickich podstawówek oprócz walki o punkty do sportowego współzawodnictwa walczyły również o awans do dalszych szczebli rozgrywek. Po trzy najlepsze drużyny dziewcząt i chłopców przechodzą automatycznie do finału strefy wałbrzyskiej, który odbędzie się 11 maja o godz. 11.00 również w Świdnicy na Stadionie Zawiszów. Do tego finału ostatecznie zakwalifikowały się zespoły dziewcząt z SP 4, SP 8 i SP 6 oraz chłopcy z SP 6, SP 1 i SP 4. Zwycięstwa dziewcząt z czwórki i chłopców z szóstki umacniają te szkoły na prowadzeniu we współzawodnictwie na trzy konkurencje przed końcem roku szkolnego. W lepszej sytuacji na zwycięstwo w całej edycji mają u chłopców zawodnicy SP 6, u dziewcząt wciąż o miejsce na podium będzie walka do ostatnich zawodów. Na zakończenie czwórboju zwycięzcom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz medale. Dyplomami wyróżniono też zawodników, którzy zdobyli najwięcej punktów w zawodach, byli to: Alicja Klag z SP 4 (234 pkt) i Hubert Barcik z SP 6 (188 pkt).

Klasyfikacja końcowa (z punktacją do współzawodnictwa)

Dziewczęta:

SP 4 – 986 pkt (10 pkt) SP 8 – 831 pkt (8 pkt) SP 6 – 779 pkt (7 pkt) SP 1 – 680 pkt (6 pkt) SP 315 – 530 pkt (5 pkt) NSP Bliżej Dziecka – 522 pkt (4 pkt)

Chłopcy: