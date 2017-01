Lech Wałęsa: Budujcie nowy świat na wartościach (FOTO)

– Pamiętajcie, Bóg dał nam jedno wielkie zwycięstwo, ale teraz wymaga od nas, abyśmy wypracowali zjednoczone fundamenty dla Europy. Potrzebujecie takich spotkań i debat, aby z tego powstały konstruktywne rozwiązania. Życzę wszystkim, aby Wam się naprawdę chciało chcieć, to wtedy piękną Polskę będziemy mieć – mówił podczas dzisiejszego spotkania z mieszkańcami Świdnicy, Lech Wałęsa. Z byłym prezydentem Polski, liderem ruchu wolnościowego w Polsce i laureatem Pokojowej Nagrody Nobla spotkało się w miejskim teatrze ponad 400 osób. Już na początku cyklu „Porozmawiajmy o Polsce” mieszkańcy skandowali głośno „Lech Wałęsa” i bili brawa na stojąco! Teatr był wypełniony po brzegi.

Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska na wstępie wyraziła radość, że to właśnie w Świdnicy udało się zorganizować takie spotkanie. – Bardzo cieszymy się, że przyjął Pan nasze zaproszenie i na tej trasie wędrówek po Polsce w obronie demokracji znalazł Pan również czas, żeby przyjechać do naszego miasta – mówiła prezydent Świdnicy i przypomniała wydarzenia z lat 80. : – Jesteśmy głęboko przekonani, że Pan w tych wydarzeniach odegrał znaczącą rolę i był dla wszystkich, którzy ośmielili się protestować, wzorem determinacji i ogromnej odwagi, którą dziś trudno nam sobie wyobrazić.

Prezydent Świdnicy wyraziła też zachwyt z tego, że na sali teatralnej są ludzie młodzi, dla których rok 80. i 90. jest już tylko zapisem na kartach podręczników. – Pragnę podkreślić, że przyszliśmy tutaj dzisiaj z szacunku dla Pana, doceniając wszystko to, co zrobił Pan dla Polski. Nie pozwolimy wymazać Pana z podręczników historii! Zawsze pozostanie Pan dla nas ogromnym autorytetem i wielkim wzorcem do naśladowania – dodała.

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu „Porozmawiajmy o Polsce” i miało na celu odpowiedzieć na pytanie, jaka jest recepta na demokratyczną, sprawiedliwą i dobrą Polskę.

– To jest budujące, że chcecie mówić o Polsce. Żyjemy w ciekawych czasach, ale nie są one do końca jasne. Wierzę, że tak jak nam się udało zadziwić świat odnosząc zwycięstwo nad komunizmem, tak teraz to pokolenie jest w stanie wyprowadzić Polskę na dobry rozwój, bo to co kiedyś dokonaliśmy razem było nieprawdopodobne – przypomniał Lech Wałęsa i przekonywał, że trzeba się jeszcze raz poderwać, podyskutować i zaproponować tym, co rządzą, aby przynajmniej nie zniszczyli tego wielkiego zwycięstwa. – Jak wierzę w Was! Wierzę, że jesteśmy w stanie spokojnie, pokojowo i mądrze poprawić niektóre elementy i pozwolić Polsce dobrze się rozwijać.

Prezydent Lech Wałęsa podkreślał, że w Polsce nie funkcjonuje dobrze prawo, ale on tego nie zmieni, bo jest już za stary. Przemawiał do młodych i mówił, że jest od tego, aby zachęcić młode pokolenie, by naniosło odpowiednie poprawki. – Demokracja to jest rywalizacja, a nawet walka o dobre miejsce na liście wyborczej, ale trzeba pamiętać o jednym warunku – aby to robić w żelaznych ramach prawa. Nie można pomawiać, kraść, oszukiwać i uprawiać demagogii populizmu. Musimy na te złe elementy znaleźć rozwiązania – podkreślał.

Rozmowę prowadziła Magdalena Dzwonkowska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy, która na wstępie ostro stwierdziła, że Polacy nigdy nie byli tak podzieleni i zapytała, czy jest na to jakaś recepta. – Musimy w pewnych tematach powiększyć struktury. Budujcie ten nowy świat na wartościach, ale uzgodnionych, bo każdy kraj ma inne wartości, religie. Trzeba uzgodnić fundamenty, najlepiej takich 10 laickich przykazań, ale dla całej Europy. Trzeba stworzyć dobry program dla Polski, aby nikt już nas więcej tak nie wykolegował, jak teraz.

Lech Wałęsa stwierdził, że PiS – u nie da się teraz niczym przebić. – Na razie nie da się z nimi walczyć, ale nie patrzmy na nich. Oni dali 500 złotych, to trzeba by było dać teraz 1000 zł. Jeszcze obniżyć wiek emerytalny? Tak nie można. Musimy poczekać aż przestaną działać ich populistyczne hasła i wyczerpie im się kasa i wtedy ludzie zorientują się, że oni dali 500 zł, ale zabrali tysiąc. Liczę na Was! – mówił.

Na pytanie o protesty kobiet, Lech Wałęsa stwierdził, że za wielkimi zwycięstwami zawsze stały kobiety. – Stawiam na dziewczyny! – mówił.

Na koniec dodał, że nigdy nie walczył z ludźmi, ale z systemem.

Publiczność pytała, jak on jako człowiek wierzący, postrzega dzisiaj popierający rządzących kościół. – Religia nie może dzielić i wtrącać się w politykę. Musi być ponadto. Kościół nie może dzielić narodu i nie może opowiadać się za nikim. Musi się za nas modlić, pouczać nas, ale nie w kategoriach politycznych – powiedział.

Na koniec były owacje na stojąco i pamiątkowe fotografie, a prowadząca stwierdziła odważnie: – Niech Pan pamięta, że Świdnica murem za Panem stoi! – powiedziała Magdalena Dzwonkowska.

tekst i zdjęcia Beata Figurna-Garbiec