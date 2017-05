Laur dla gospodarzy

Gospodarze tegorocznego konkursu o Laur Młodego Samorządowca nie mieli sobie równych. Tytuł ten trafił do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Lutomi Dolnej.

To już gminna tradycja, że na kilka dni przed ogólnopolskim Dniem Samorządu Terytorialnego organizowany jest konkurs wiedzy samorządowej. 9 drużyn 3 osobowych z 6 szkół podstawowych oraz 3 gimnazjów z terenu gminy Świdnica stanęło do rywalizacji o Laur Młodego Samorządowca. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Świdnica, a nawet wiedzy na temat ilości gmin w Polsce.

Nasza gmina jest idealnym przykładem miejsca gdzie warto żyć i wracać. Wielu z was podąży dalszą drogą edukacji oraz zainteresowań. Najważniejsze jest pamiętać skąd jesteśmy i gdzie się wychowaliśmy. Mam nadzieję, że wiedza którą dzisiaj się wykazaliście będzie sukcesywnie poszerzana i uzupełniana. Również bardzo dziękuję osobom, które was przygotowywały, włożyły one wiele trudu, który się opłacił i pokazał, że to wy jesteście najlepszą inwestycją. Kto wie, może wśród was znajduje się przyszły wójt, skarbnik bądź pracownik naszej gminy– mówiła wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek

Kategoria szkoły podstawowe:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym

III miejsce- Szkoła Podstawowa w Pszennie

IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie

V miejsce – Szkoła Podstawowa w Grodziszczu

V miejsce – Szkoła Podstawowa Bystrzycy Górnej

Kategoria gimnazja: