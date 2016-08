Kurtyny wodne w Rynku

Fala upałów – to zapowiedzi prognostyków na najbliższe dni. Jak informują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z każdym dniem będzie coraz cieplej. Dzisiaj temperatura maksymalnie osiągnie 31 stopni cieniu.

W trakcie gorących, letnich dni nasz organizm jest szczególnie narażony na przegrzanie, co może prowadzić do udaru cieplnego, a nawet śmierci. Upały są szczególnie groźne dla osób starszych oraz małych dzieci. Każdy z nas powinien odpowiednio zadbać o swoje bezpieczeństwo, dlatego powinniśmy unikać wychodzenia z domu, szczególnie w godzinach od 10-11 do około 15-16, kiedy upał doskwiera najmocniej. Musimy pamiętać o regularnym nawadnianiu organizmu, przed wyjściem na słońce, szczególnie w upalny dzień, posmarować ciało kremem z odpowiednim filtrem UVA.

Aby pomóc choć w niewielkim stopniu w przetrwaniu przez falę nadchodzących upałów Ochotnicza Straż Pożarna ustawiła na świdnickim Rynku kurtyny wodne. Dzisiaj uruchomione będą do godziny 15.00, w sobotę w godzinach od 11.00 do 16.00 i w niedzielę od godz. 11.00 do 13.00.