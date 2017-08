Od 29 lipca trwa w Krzyżowej wyjątkowy projekt, któremu przyświeca hasło „Kto nie szanuje zmarłych, ten nie szanuje życia”. W polsko-niemieckim workcampie „Work for peace” biorą udział młodzi ludzie, którzy od 2 sierpnia pracują na starym cmentarzu ewangelickim w Dzierżoniowie, by odkrywać i zachować to miejsce jako świadectwo międzykulturowej historii Dolnego Śląska.

W czwartek, 10 sierpnia, zostaną podsumowane działania uczestników workcampu, a na murze przy bramie prowadzącej na cmentarz umieszczona zostanie tablica informująca o projekcie. Podczas uroczystości jej odsłonięcia obecni będą przedstawiciele instytucji wspierających projekt, w tym zwłaszcza – Urzędu Miasta. Gościem będzie także biskup Waldemar Pytel z Kościoła Pokoju w Świdnicy. Młodzież rozpoczęła swoją pracę od oczyszczenia części terenu ze śmieci i roślinności, która uniemożliwiała poruszanie się po cmentarzu. Następnie prowadzone były prace odkrywania nagrobków, z których część znajdowała się pod warstwą ziemi, a część była poważnie uszkodzona. Uczestnicy prac oczyszczali również płyty nagrobne ze współczesnych napisów i śladów farb. Równocześnie prowadzona jest inwentaryzacja nagrobków. Jak do tej pory udało się zidentyfikować groby m.in. kupca (Carl Friedrich Robert Metzig), właściciela majątku (Carl Niedenführ), inspektora kolei (Gustav Abert) i byłego burmistrza Dzierżoniowa. Prace na cmentarzu w Dzierżoniowie potrwają jeszcze do 10 sierpnia. Grupa jest obecna na terenie nekropolii w godzinach 9:00-13:30.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Dzierżoniowie ma powierzchnię 3,17 ha. 3 kwietnia 1872 roku został poświęcony i pełnił swoją funkcję aż do połowy XX wieku. Przed II wojną światową na cmentarzu znajdowało się ok. 5000 nagrobków. Chowano tu dzierżoniowską elitę, w tym przedstawicieli ówczesnych władz, właścicieli miejscowych fabryk i mniejszych przedsiębiorstw, duchowieństwo i nauczycieli. Po wojnie nekropolia była jeszcze sporadycznie użytkowana do 1957 r.