Kto nie lubi pizzy?

Już nie trzeba jechać na południe Europy, by zjeść prawdziwą pizzę. Teraz włoską specjalność można skosztować w Świdnicy

u Pana Pizzy przy ulicy Spółdzielczej 2.

– Chciałem wprowadzić coś wyjątkowego. Pizzę, która będzie przygotowywana wyłącznie na oryginalnych i zdrowych produktach. Włoskiej mące, oliwach, włoskiej pulpie pomidorowej i wędlinie, która wolno dojrzewa. Na tym, co powinno znajdować się w prawdziwej pizzy – mówi właściciel lokalu Hubert Wychowanek. Dlatego do wyrobu swoich produktów używa mąki typu 00, która jest inaczej granulowana i mielona. Ma to znaczący wpływ na porowatość, co widać na krawędzi każdej pizzy podawanej w tym miejscu. Duży wpływ na wyjątkowy smak ma również ciasto, które dojrzewa w lodówce minimum dobę, w temperaturze od 2 do 5 stopni. Dla koneserów piwa mamy niespodziankę – od niedawna wprowadziliśmy do restauracji wyjątkowego rzemieślnicze piwa z HOPPY LAB Browar Rzemieślniczy. Od początku postawiliśmy na jakość. W browarze Złoty Pies, z którym współpracujemy, za ważenie piwa odpowiedzialny jest człowiek, który jako jedyny w Polsce posiada tytuł doktora piwowarstwa. Wkrótce będzie można także delektować się prawdziwym włoskim winem.

Uczył ich najlepszy

Kucharze przy ulicy Spółdzielczej pracują wyłącznie na najlepszych produktach – Mamy włoskie drożdże, sery, wędliny oraz mąkę. W przeciwieństwie do innych nie używamy oleju, ale włoskiej oliwy z oliwek. Podobnie jest z mięsem. Ściągamy do Polski najlepsze wędliny, greckie oliwki oraz włoskie karczochy, które charakteryzuje bardzo wysoka jakość i smak. Dajemy wysoką jakość za przystępną cen. Proszę spróbować naszej pizzy z salami napoli czy w pizzy z borowikami z włoską szynką. Różnicę czuć od razu. Większość pizzerii bazuje na szynkach konserwowych. Głównie ze względu na cenę i dostępność. My stawiamy na włoską, którą kroimy na miejscu.

Robienia prawdziwej, włoskiej pizzy uczyli się od samego mistrza. To mieszkaniec Neapolu i specjalista w tej branży. – W swojej restauracji sprzedaje około 200 pizz dziennie. W weekend ponad 1000. To o czymś świadczy. A jeśli Włosi to doceniają, to domyślacie się Państwo, jaką pizzę robi. Cieszę się, że to właśnie od niego mogliśmy się uczyć – dodaje Hubert Wychowanek. Podobnie, jak we Włoszech, w jego lokalu można zjeść zarówno małą, jak i dużą pizze. Standardowa 32 cm średnicy. Ceny? Od 18 złotych za klasyczną typu Pan Fundament, do 29 złotych za pizzę na sosie beszamelowym z borowikami. – To marynowane grzyby, robione według włoskiej receptury, które ściągamy z Włoch – dodaje właściciel, który zadbał również o mieszkańców, którzy nie jedzą mięsa. Dla nich alternatywą jest na przykład pizza z gruszką, którą robi prawdziwą furorę. Jak smakuje? Najlepiej przyjść i spróbować osobiście.

Pizzeria, tel.74/ 30 000 64