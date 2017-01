Król Vadim i rodzinka Kalkis na Orszaku Trzech Króli

Nie tylko dzieci myślą już o Orszaku Trzech Króli. Przygotowania rozpoczęli też główni bohaterowie tegorocznej edycji: Trzej Królowie i Święta Rodzina. W tym roku nowością będzie kilka międzynarodowych akcentów, zwłaszcza ze Wschodu. Jak wieść gminna niesie, właśnie ze wschodu mieli przyjść magowie do Betlejem, by oddać cześć Nowonarodzonemu, oczekiwanemu od tysięcy lat- Mesjaszowi. Chcemy przedstawić naszych nowych orszakowych aktorów: króla Vadima, króla Olushola i rodzinę Kalkis.

Dawno, dawno temu do Świdnicy przybył gość zza naszej wschodniej granicy- Vadim Korenewski. Urodzony w Turynsku na terenie Rosji, przyjechał do Polski tradycyjnie w celach turystyczno-handlowych w 1992 roku i… pozostał do dziś. Zauroczyło Go piękno naszej ojczyzny, atmosfera i kultura w Polsce, a szczególnie Świdnica. Spodobał Mu się nasz Orszak i przyjął zaproszenie, aby do niego dołączyć. Chciałby, żeby nasze hasło: pokój i dobro zjednoczyło cały świat. Vadim już mierzy swój królewski strój, aby godnie reprezentować Orszak i swój kraj.

Orszakową Świętą Rodziną będą Olenka i Mikołaj Kalkis z Ukrainy. Pochodzą z miasta Nowogród Wołyński w diecezji kijowsko-żytomierskiej. Mieszkają w Polsce od 7 lat, od roku formują się w kręgu Domowego Kościoła w Bojanicach. Ich najmłodszy syn Tymoteusz, będzie naszym małym Jezuskiem. Ma jeszcze dwoje rodzeństwa: Mirosławkę i Antosia. Uczestniczenie w orszakowych jasełkach z pewnością będzie dla nich wielkim przeżyciem. Zobaczymy, dla kogo bardziej?

Najdalej ma do nas ciemnoskóry król –Olushola Onapitan przybywający z południa, z dalekiej Nigerii, ale on też już jest w Polsce- od 2007 r mieszka w Strzelinie, więc niewiele drogi mu pozostało do przejścia. Jednak po drodze będzie głosił ludziom Dobrą Nowinę o Bożym miłosierdziu i miłości, więc… może nie zdążyć na orszak. Jeśli jednak zdąży, to chciałby Dzieciątku ofiarować to, co najcenniejsze- swoje serce, w podziękowaniu za to, co daje nam Jezus- pokój i dobro.

Przyjmijmy naszych przyjaciół z radością i podziękujmy za włączenie się do naszej polskiej tradycji jasełkowej.

A kto będzie trzecim królem? … Może nim być każdy z nas, kto przybędzie na orszak!

Szykujmy królewskie stroje, bo korony już czekają. Otrzymamy je 6.01.2017r o 14.00 pod katedrą.

Do zobaczenia!