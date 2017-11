Koszykarski maraton – na początek zwycięstwo

Gracze Franc Gardiner Polonii Świdnica są w trakcie bardzo intensywnego weekendu. W niedzielę wygrali ligowy mecz w Kobierzycach, a w środę i sobotę czekają ich dwa pojedynki z KKS Siechnice. Pierwszy odbędzie się w ramach Pucharu Polski, a drugi w III lidze.

KKS Kobierzyce – Franc Gardiner Polonia Świdnica 67:90 (15:20, 19:19, 23:18, 10:33)

Franc Gardiner Polonia: Kołodziej 32, Kaczmarczyk 11, Okraszewski 10, Słobodzian 10, Sieńko 8, Hałdaś 6, Soboń 5, Biernat 4, Ozga, 2, Pełka 2, Barea, Poradzisz

Zwycięstwo w Kobierzycach to trzeci triumf biało-zielonych w tym sezonie. Świdniczanie przystąpili do meczu w roli faworyta. Oparta na juniorach drużyna gospodarzy to debiutant na trzecioligowych parkietach. Poloniści mają za sobą już rok grania i swoje „frycowe” już zapłacili. Przez trzy kwarta walka była bardzo wyrównana, a Kobierzyce dotrzymywały kroku podopiecznym Mieczysława Młynarskiego. W czwartej kwarcie świdniczanie wrzucili jednak wyższy bieg i wygrali tę część aż 33:10, co w sumie dało bardzo efektowną wygraną w całym meczu 90:67. Aż 32 punkty dla Polonii rzucił Jakub Kołodziej.

Po tej wygranej Polonia awansowała w tabeli na czwarte miejsce. W zestawieniu panuje spory ścisk. Strata do drugiego w stawce KK Oleśnica wynosi jeden punkt, taka sama przewaga jest nad przedostatnim Chrobrym XXI Kłodzko.

Dwa kolejne mecze świdniczanie rozegrają we własnej hali. W obu rywalem będzie KKS Siechnice. W środę, 15 listopada o godzinie 19.30 w ramach Pucharu Polski, zaś w sobotę, 18 listopada o 18.00 w ramach III ligi.