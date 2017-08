Kościół Pokoju na dawnych pocztówkach. Już w sprzedaży!

Pocztówki, niepublikowane do tej pory archiwalne zdjęcia i ryciny, wyjątkowe kalendarium historii jednego z dwóch wspaniałych zabytków naszego miasta oraz współczesne zdjęcia tych fragmentów świątyni, które na co dzień są niezauważane. To wszystko składa się na wyjątkowy album „Kościół Pokoju na dawnych pocztówkach”, który już trafił do sprzedaży.

Jest to kolejny, 14. album wydawnictwa Errata – Kubara Lamina z serii prezentującej miasta i jednostki terytorialne na pocztówkach wydanych do 1945 r. Po sukcesie albumu poświęconego świdnickiej katedrze, który został bardzo przychylnie przyjęty przez czytelników, wydawnictwo postanowiło ponownie odstąpić od prezentacji jednostek terytorialnych i poświęcić album drugiemu ze wspaniałych zabytków Świdnicy – Kościołowi Pokoju.

Stare pocztówki, jakie zostały zaprezentowane w albumie, stanowią tylko część publikacji. Podobnie, jak w albumie o świdnickiej katedrze, w książce znajduje się aneks, na który składają się ryciny, obrazy i stare zdjęcia, prezentujące świątynię od chwili jej powstania. Spośród nich warto wymienić chociażby zdjęcia pochodzące z archiwum rodzinnego słynnego wrocławskiego malarza Josepha Langera, który w 1902 r. odnowił część malowideł, podobnie zresztą jak i w świdnickiej katedrze. Zachowane szczęśliwie zdjęcia pozostają obecnie w zbiorach Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach. Ciekawostką są również m.in. dwa plany placu Pokoju, z zaznaczonymi wieloma obiektami, które w dużej części już nie istnieją.

Ważną częścią albumu jest kalendarium historii świdnickiej parafii ewangelicko-augsburskiej, opracowane przez Sobiesława Nowotnego, który z właściwą sobie dociekliwością historyka, wykorzystał w wielu przypadkach informacje z mało znanych źródeł. Kalendarium jest więc pełne ciekawostek, które wzbogacają zdjęcia elementów Kościoła Pokoju, często przez odwiedzających świątynię niezauważanych lub pomijanych.

– To pierwsza tego typu publikacja dotycząca Kościoła Pokoju, dlatego współpraca przy jego powstawaniu sprawiła mi dużą przyjemność. Zbierając materiały do albumu udało mi się uściślić kilka nieznanych do tej pory faktów, odnoszących się na przykład do datowania powstania niektórych elementów wyposażenia Kościoła Pokoju. To cenna wiedza, pozwalająca na pełniejsze poznanie historii tej wspaniałej świątyni – mówi świdnicki historyk Sobiesław Nowotny, jeden z dwóch autorów wydania.

– Nie wyobrażałem sobie, aby ten album mógł powstać bez udziału Sobiesława, który na temat historii Kościoła Pokoju w Świdnicy i w ogóle stosunków religijnych panujących na Śląsku w minionych wiekach ma ogromną wiedzę. Zaproszenie do współpracy przy tej książce wydawało mi się więc naturalne i cieszę się, że Sobiesław to zaproszenie przyjął, stając się współautorem albumu, za co serdecznie mu dziękuję. Mam nadzieję, że efekt naszej pracy zadowoli Czytelników i publikacja ta stanie się cennym uzupełnieniem ich księgozbiorów – powiedział nam Andrzej Dobkiewicz, drugi z autorów książki.

Album „Kościół Pokoju na dawnych pocztówkach” został wydany tradycyjnie w twardej oprawie, na kredowym papierze i w pełnym kolorze. Można go będzie nabyć w księgarni „Eureka” w Świdnicy, w redakcji „Wiadomości Świdnickich” oraz za pośrednictwem strony internetowej www.errata.pl lub zamawiając drogą e-mailową (wydawnictwo@errata.pl).