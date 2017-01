Kortez, KAT & Roman i nowa edycja Świdnickich Recenzji Muzycznych

Pierwsza edycja Świdnickich Recenzji Muzycznych zakończy się w tym roku występami KATa z Romanem Kostrzewskim (18 marca) i Korteza (7 kwietnia). Bilety trafią do sprzedaży w lutym. Trwają już przygotowania do nowej edycji ŚRM, w której świdniczanie ponownie będą mogli współtworzyć repertuar koncertowy Świdnickiego Ośrodka Kultury.

Celem ŚWIDNICKICH RECENZJI MUZYCZNYCH (http://www.sok.com.pl/recenzje/) jest zaangażowanie mieszkańców w planowanie koncertowego repertuaru Świdnicy. W pierwszej edycji udało się zrealizować 5 z 10 propozycji! Oprócz zaplanowanego Korteza i Kata, w ramach projektu gościliśmy w zeszłym roku Dawida Kwiatkowskiego, Janusza Radka i Luxtorpedę.

W tym roku projekt podzielony jest na 3 etapy:

1. do 12 marca na adres recenzje@sok.com.pl należy wysyłać recenzje najlepszych Waszym zdaniem polskich płyt 2016 roku, spośród których organizatorzy wybiorą 10 do kolejnego etapu,

2. między 20 a 31 marca odbędzie się plebiscyt sms’owy, w którym będziemy głosować na przedstawione recenzje i reprezentowanych przez nie artystów,

3. 7 kwietnia zostaną ogłoszone wyniki plebiscytu a organizatorzy przystąpią do planowania i realizacji koncertów

W ramach projektu Świdnicki Ośrodek Kultury organizuje także bezpłatne warsztaty pisania recenzji muzycznych (6-7 marca). Część z nich odbędzie się w szkołach średnich (m.in. w II LO), ale będzie też możliwość wzięcia udziału w otwartych warsztatach popołudniowych. Warszaty poprowadzi Jarek Szubrycht i Tomek Doksa, dziennikarze związani głównie z Gazetą Magnetofonową, ale także wieloma innymi tytułami.

Informacje o nadchodzących koncertach:

KAT & ROMAN KOSTRZEWSKI

18 marca 2017 / Klub Bolko

www: http://bit.ly/Kat_Roman

dołącz na FB: http://www.facebook.com/events/919536414847642/

fragment recenzji płyty „666” autorstwa Jacka Czarneckiego:

„Nowa „szóstka” to zupełna ewolucja tego co stanowi podwaliny muzyki KATa. Są to stare utwory, które powróciły ze świeżym i jeszcze bardziej żywym brzmieniem. Wskrzeszenie takich kawałków jak „Noce Szatana” czy „Czarne Zastępy” to jeszcze bardziej drapieżne i porywające dzieła niż poprzednie ich wersje. Wokal Romana nareszcie brzmi zrozumiale i w pełni formy, przez co w pełni nadaje zupełnie nowe doznania podczas słuchania tej płyty. Momentami ma się wrażenie styczności z czymś innym niż pamiętaliśmy do tej pory. Numery, które pomijałem na starej płycie teraz przyciągają moją uwagę na nowo. Mimo nieobecności gitary Piotra Luczyka w nowych odsłonach, nadal nasze uszy zalewane są szybkimi i melodycznymi solówkami, jeszcze bardziej urozmaiconymi i dzikimi.”

KORTEZ

7 kwietnia / Sala Teatralna ŚOK

www: http://bit.ly/Kortez_ŚRM

dołącz na FB: http://www.facebook.com/events/612692092264893/

fragment recenzji płyty „Bumerang” autorstwa Adriana Holeckiego:

„Płyta, która wzrusza od pierwszego dźwięku i nie przestaje po wybrzmieniu ostatniego. Na tak emocjonalny album czekałem długo. „Bumerang” nie jest ani żałosnym utyskiwaniem, ani przesłodzonym popowym płaczem. Intymne utwory emanują szczerością i przejęły mnie tak mocno, że choć znam płytę już niemal na pamięć, wciąż zdarza mi się maglować ją raz za razem. Historie na płycie opowiadane są tak subtelnie i nienachalnie, że potrafiłem utożsamić się z każdą z nich już podczas pierwszego odsłuchania.”