Komplet punktów!

Już bardzo dawno zespoły z powiatu świdnickiego nie zanotowały tak udanej kolejki w klasie okręgowej. Wszystkie trzy nasze drużyny wzbogaciły się o trzy punkty. Szczególnie cenne zwycięstwo odniósł walczący o utrzymanie Grom Witków.

Iskra Jaszkowa Dolna – LKS Bystrzyca Górna 2:6 (0:4)

Bramki: 0:1 Ryś 6′, 0:2 Ł. Somala 29′, 0:3 Januszkiewicz 40′, 0:4 Ł. Somala 45′, 0:5 Sajdak 57′, 0:6 Sajdak 59′, 1:6 81′, 2:6 86′

Bystrzyca Górna: Janikowski – Januszkiewicz, Niedzxiałkowski, Sajdak, Ryś, A. Somala, Ł, Somala, K. Szewczyk, W. Szewczyk, Grandys, Ponulak (59′ Mottel)

Piławianka – Grom Witków 0:2 (0:0)

Bramki: 0:1 Turzański 61′, 0:2 Sz. Kloc 75′

Grom: Trawka – Solarz, M. Cegielski, Smutek, Turzański, Sz. Kloc, Zyl, Krzysztań (60′ Janiszewski), Madziała, Ł. Cegielski, P. Kloc (90′ Mlak)

Zjednoczeni Żarów – Pogoń Duszniki 3:0 (vo)

Witkowianie wygrali 2:0 w Pławie. Punkty w starciu z bezpośrednim rywalem z dołu tabeli mają podwójną wartość. – Najważniejsze, że wygraliśmy. Byliśmy lepsi, ale trzeba powiedzieć, że było to marne widowisko – przyznał po spotkaniu prezes Gromu Ireneusz Mlak. Grę utrudniała wysoka, nieskoszona trawa. Oba zespoły miały spore problemy ze stwarzaniem sytuacji podbramkowych. Oba gole dla Gromu padły po strzałach z rzutów wolnych Macieja Turzańskiego o Szymona Kloca.

Bardzo dobrze spisał się też LKS Bystrzyca Górna. Wygrać 6:2 na trudnym terenie w Jaszkowej Dolnej to wielka sztuka. Co ciekawe podopieczni Piotra Krygiera po godzinie gry prowadzili już 6:0, a gole stracili w samej końcówce, gdy po czerwonej kartce dla jednego z zawodników, rywali grali w dziesiątkę. – Nie radzimy sobie w takiej sytuacji. Poza tym drużyna zbyt mocno się rozluźniła – przyznał Andrzej Somala, działacz LKS-u.

Nie doszedł do skutku mecz w Żarowie. Pogoń Duszniki oddała walkowera. Żarowianie docenili fakt, że rywal już dzień przed meczem poinformował, że nie zamierza przyjechać na mecz. – To postawa godna naśladowania. Od razu poszło pismo do OZPN-u, dzięki temu nie musieli przyjeżdżać sędziowie, a my nie musieliśmy ponosić kosztów – podkreśla Norbert Gałazka, wiceprezes Zjednoczonych.

Klasa okręgowa

27. kolejka (27-28.05): Zjednoczeni Żarów – Pogoń Duszniki 3:0 (vo), Iskra Jaszkowa Dolna – LKS Bystrzyca Górna 2:6 (0:4), Piławianka – Grom Witków 0:2 (0:0), Nysa Kłodzko – MKS Szczawno 4:2 (3:0), Unia Złoty Stok – Górnik Boguszów-Gorce 1:6, Zdrój Jedlina Zdrój – Zamek Kamieniec 3:0, Niemczanka – Orlęta Krosnowice 0:3 (vo), LKS Gola Świdnicka – Victoria Tuszyn 0:3 (vo).

Nysa Kłodzko 27 65 20-5-2 90:30 Zjednoczeni Żarów (s) 27 61 19-4-4 66:25 Górnik Boguszów-Gorce (b) 27 59 19-2-6 55:37 Zdrój Jedlina Zdrój 27 56 17-5-5 75:38 Victoria Tuszyn 27 55 17-4-6 59:29 LKS Bystrzyca Górna 27 44 13-5-9 53:39 Zamek Kamieniec 27 38 11-5-11 55:43 MKS Szczawno-Zdrój (b) 27 38 10-8-9 50:45 Iskra Jaszkowa Dolna 27 36 10-6-11 46:50 Grom Witków 27 31 10-1-16 47:60 Pogoń Duszniki Zdrój (b) 27 29 8-5-14 39:48 Unia Złoty Stok 27 26 7-5-15 33:71 Piławianka (b) 27 25 7-4-16 29:58 Orlęta Krosnowice (b) 27 23 6-5-16 28:67 LKS Gola Świdnicka 27 12 3-3-21 32:75 Niemczanka (b) 27 12 3-3-21 23:71

Następna kolejka (3-4.06): Grom – Zdrój, Szczawno – Zjednoczeni, Victoria – Nysa, Pogoń – Unia, Górnik – Iskra, Orlęta – Piławianka, Zamek – Gola Świdnicka (3:0, vo), Bystrzyca Górna – Niemczanka (0:3, vo)