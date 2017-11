Kolejne zdarzenie drogowe – zdjęcia

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło przed chwilą przy zjeździe na Komorów. Na skrzyżowaniu najprawdopodobniej zderzyły się dwa samochody.

Jeden pojazd stoi na środku skrzyżowania i ma zniszczony przód. Drugie auto znajduje się w rowie. Droga od skrzyżowania do Słotwiny jest zablokowana. Na miejscu są trzy zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie. To kolejne zdarzenia drogowego dzisiaj. Około godziny 10.00 między Słotwiną a Mokrzeszowem zderzyły się dwa auta ciężarowe. Śmierć poniosła jedna osoba. W związku z trudnymi warunkami na drogach apelujemy do kierowców o rozsądek za kółkiem.