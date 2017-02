Kobieto! Co ty robisz??

Prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie miała 30-letnia kobieta, która wczoraj w centrum Świdnicy, idąc krawędzią chodnika obok ruchliwej ulicy i zataczając się, wiozła w wózku swoją 4-miesięczną córeczkę. Nieodpowiedzialna matka przewieziona została do policyjnego aresztu. Dzieckiem zajęło się pogotowie opiekuńcze.

Oficer Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy został powiadomiony telefonicznie, iż w centrum miasta kompletnie pijana kobieta, idąc chwiejnym krokiem, wiezie w wózku niemowlę. Z informacji wynikało, że została zatrzymana przez przypadkowo idącą obok osobę. Po przybyciu funkcjonariuszy na miejsce okazało się, że zatrzymana zataczając się, prowadziła wózek idąc krawędzią chodnika, zaraz obok ruchliwej jezdni. Potwierdzili to obecni na miejscu świadkowie, w tym osoba, która ujęła kobietę i pilnowała jej do czasu przyjazdu policji. Zatrzymaną okazała się 30-letnia świdniczanka, „opiekująca się” swoją 4-miesięczną córeczką. Kobieta oświadczyła, iż poprzedniego dnia uczestniczyła w zakrapianej alkoholem imprezie, lecz była przekonana, że już wytrzeźwiała. Do stanu trzeźwości wymienionej jednak sporo brakowało – w chwili zatrzymania miała w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. Trafiła do policyjnego aresztu, dzieckiem natomiast, decyzją sądu rodzinnego, zajęło się pogotowie opiekuńcze. Po wytrzeźwieniu kobieta usłyszy zarzuty, a następnie jej sprawą zajmie się sąd. Za narażenie dziecka na utratę życia lub zdrowia może jej grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.