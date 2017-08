Klasyki motoryzacji zjadą do Świdnicy

Zapraszamy na V Międzynarodowy Wałbrzyski Rajd Pojazdów Zabytkowych, który jest największą tego typu imprezą w regionie i jedną z największych w Polsce. Oczekiwany przyjazd załóg do Świdnicy to sobota, 5 sierpnia około godz. 9.30 – miejsce Świdnicki Rynek.

V edycja rajdu odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia 2017 r. i przebiegać będzie na trasie o łącznej długości ponad 60km. W czasie jego trwania uczestnicy będą brali udział w konkursach sprawnościowych oraz z wiedzy dot. historii motoryzacji, będą zwiedzać atrakcje regionu oraz kosztować specjałów lokalnej kuchni. Kierowcy biorący udział w rajdzie zjadą do Świdnicy, skąd wyruszą do Strzegomia, a stamtąd do Wałbrzycha.

W trakcie postoju zabytkowych samochodów będzie można podziwiać takie perełki motoryzacji jak:

– POLSKI FIAT 508 z 1933 służbowa limuzyna Admirała Józefa Unruga obrońcy Helu

w 1939. Samochód wyprodukowany w Warszawie w 1933 roku.

– ESSEX SUPER SIX Taxi z lat 1920-1930 ,

– FIAT TOPOLINO 500A z 1937 r .

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Organizatorem rajdu jest Stowarzyszenie Moto-Weteran Wałbrzych.