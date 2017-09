Kino na Szpilkach powraca. Wygraj bilet!

Już 7 września od godziny 18:00 CINEMA 3D w Świdnicy zaprasza wszystkie Panie na niezapomniany wieczór pełen sztuki i doskonałej zabawy. Dla naszych czytelniczek mamy konkurs.

Spotkanie w kinie rozpocznie tradycyjna lampka szampana a wszystkie Panie przybyłe na event przywitają partnerzy wydarzenia. Głównym punktem programu podczas „Szpilek” na holu kina będzie wernisaż Marty B. oraz Konstancji Kowalskich „Szepty Duszy” gdzie podziwiać będzie można łącznie szesnaście obrazów świdniczanek. Łączące wiele technik malarskich dzieła z głębokim przekazem w których na pewno każda z Pań odnajdzie cząstkę siebie. Ponadto nie zabraknie stałych partnerów wydarzenia. Panie z Centrum Dietetycznego Naturhouse doradzą jak pozbyć się niechcianych kilogramów których przybyło podczas wakacyjnych urlopów, imprez czy grilli. O kosmetykach i pielęgnacji na zbliżający się okres jesienny porozmawiać będzie można z The Rose czy Souvre. A o tym jak utrzymać kondycję mimo nadchodzącej niepogody porozmawiać będzie można z Fitness World. Panie z Kina Na Szpilkach odwiedzi również chluba regionu, lokalny browar rzemieślniczy Hoppy Lab który wszystkim pełnoletnim uczestniczkom wydarzenia zaprezentuję i opowie o „dziełach” swojej pasji. Nie zabraknie także restauracji Manufaktura która przybędzie do Pań z zaproszeniem na swoje wydarzenia kulturalne a także z małym poczęstunkiem swojego szlagierowego napoju.

Na sali kinowej czekają oczywiście ciekawe konkursy dla Pań w których do wygrania będą atrakcyjne nagrody. Będzie okazja sprawdzić swoją muzyczną wiedzę filmową i zgarnąć wejściówkę na koncert Krzysztofa „Saxo” Kurnyta w restauracji Manufaktura. Panowie z Hoppy Lab zaproszą natomiast Panie do wspólnych gier i zabaw a także co nie co powiedzą na temat gatunków piwa i samego piwowarstwa. CINEMA 3D zaprosi również do konkursu głównego w którym do wygrania będzie nocleg dla 2 osób w Zamku Książ połączony z nocnym zwiedzaniem!

To jednak nie koniec. Podczas wrześniowej edycji Kina Na Szpilkach zaprezentowany zostanie finał niesamowitej metamorfozy którą wygrała w maju Pani Dorota Pożoga. Od tamtej pory, Pani Dorota dzielnie stawia czoło ćwiczeniom i treningowi u trenera personalnego Grzegorza Dwornika a także w pełni podporządkowuje się poradom i zaleceniom Pani Barbary Olszewskiej z Centrum Dietetycznego Naturhouse. Panią Dorotę czekają jeszcze również i przyjemniejsze doświadczenia bo wizualnej przemiany dokona Salon Urody Gabriel a na koniec finałową suknie przygotuje Salon Kortas. Efekt metamorfozy poznamy już 7 września podczas Kina Na Szpilkach.

Podczas Kina Na Szpilkach nie może także zabraknąć doskonałej propozycji filmowej. Tym razem wszystkie Panie przeniosą się do XVII wiecznego Amsterdamu i pięknej historii zakazanej miłości w pokazie przedpremierowym filmu „Tulipanowa Gorączka”.

Jestem pewien, że film ten poruszy serca wszystkich Pań podczas Kina Na Szpilkach. Każdy odnajdzie tu coś dla siebie. Piękna i wzruszająca historia miłości która staje się niebezpiecznym romansem na pewno utrzyma w napięciu każdego widza. Do tego walory artystyczne filmu takie jak scenografia, kostiumy czy doskonała obsada, to w połączeniu z wystawą „Szepty Duszy” i klimatem imprezy zdecydowanie sprawi, że ten wrześniowy wieczór będzie wyjątkowy i niezapomniany – dodaje Bartosz Zacharski, Specjalista ds. Kluczowych Klientów CINEMA 3D w Świdnicy.

kadr z filmu, mat. prasowe

Opis Filmu – XVII wiek, Amsterdam. Artysta Jan Van Loos (Dane DeHaan) dostaje zlecenie namalowania portretu młodej mężatki Sophie (Alicia Vikander). W czasie pracy między mężczyzną i kobietą rodzi się uczucie. Chcąc zbudować wspólną przyszłość, decydują się skorzystać z panującej gorączki tulipanowej i zainwestować w ryzykowny rynek kwiatowy.

O wrażeniach po filmie będzie można porozmawiać w Multipubie Biała Dama który dla Pań przygotował 20% zniżkę za okazaniem biletu i to przez cały weekend po Kinie Na Szpilkach!

W ten wyjątkowy wieczór obowiązują stroje eleganckie i wieczorowe.

Bilety już do nabycia w kasach kina oraz na stronie www.cinema3d.pl

UWAGA KONKURS!

Dla czytelników „Wiadomości Świdnickich” mamy do wygrania jedno zaproszenie do Kina na Szpilkach.

Aby je zdobyć wystarczy odpowiedzieć na poniższe pytanie:

W jakiej epoce (sztuka, literatura) toczy się akcja filmu „Tulipanowa Gorączka”?

Odpowiedzi należy do środy 06.09. do godz. 15.00, przesłać na adres konkurs@swidnickie.pl

w treści maila należy podać imię, nazwisko i numer telefonu

Powodzenia!