„Kino na Szpilkach” na Dzień Matki

CINEMA 3D w Świdnicy zaprasza serdecznie wszystkie Panie na kolejną edycję wyjątkowego wieczoru w kinie. Tym razem spotykamy się z okazji Dnia Matki już 25 maja o godzinie 18:00.

Przywitamy Panie tradycyjnie lampką szampana przy której zapoznać się będzie można z atrakcjami przygotowanymi przez partnerów wydarzenia. Zatem wszystkie mamy i nie tylko, będą mogły poradzić się profesjonalnych dietetyków z Centrum Dietetycznego Naturhouse, poznać szereg kosmetyków, kremów, balsamów i mnóstwa innych niezbędnych do codziennej pielęgnacji produktów od m.in. Mary Kay, Oriflame czy The Rose. Zaprosi do siebie również salon Depil Concept z Wałbrzycha a doskonale znana wszystkim Paniom świdnickiego Kina Na Szpilkach Mydlarnia u Franciszka zaproponuje coś na chwilę relaksu i odprężenia. Razem ze sklepem Czas Na Herbatę dla wszystkich mam przygotujemy degustację najróżniejszych gatunków i smaków herbat do których nie zabraknie oczywiście czegoś słodkiego! Aby pokazać, że bycie mamą nie musi oznaczać wcale zaprzestania samorealizacji przykład da Pani Sylwia Oczkowska z Kwadratowe Koty która zaprezentuje swoje własno ręcznie wykonane dzieła. Na holu kina stanie również wielki namiot profesjonalnej fotobudki „Foto co to?” gdzie wszystkie Panie będą mogły podczas eventu odbyć niezapomniane sesję ze swoimi mamami, córkami czy wszystkimi przyjaciółkami i na koniec, mieć wspaniałą pamiątkę!

To oczywiście nie koniec atrakcji bo na wszystkie panie czeka na sali kinowej także mnóstwo konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. W raz z partnerami projektu wyłonimy podczas najbliższego Kina Na Szpilkach Panią która przejdzie niesamowitą metamorfozę! Nie może zabraknąć również wyjątkowego seansu filmowego. Specjalnie dla Pań zagramy poruszającą opowieść o miłości, zdradzie i obsesji „Song to song” z jednym z największych przystojniaków współczesnego kina w roli głównej – Ryanem Goslingiem. Majowe Kino Na Szpilkach będzie jedyną okazją do zobaczenia tego filmu w naszym kinie. Seans oczywiście to nie koniec „babskiego” wypadu bo partnerzy wydarzenia zaproszą do siebie na afterparty gdzie za okazaniem biletu z KNS będą czekać zniżki i niespodzianki!

OPIS FILMU: „Song to Song” to współczesne love story rozgrywające się w świecie muzycznej bohemy. BV (Gosling) i Faye (Mara) są szaleńczo zakochanymi w sobie marzycielami. Oprócz miłości, łączy ich pragnienie, by zaistnieć w muzycznym świecie. Choć drzwi do kariery może otworzyć im muzyczny magnat Cook (Fassbender), intencje cynicznego biznesmena nie są do końca jasne. Sprawy skomplikują się, gdy do miłosnego trójkąta dołączy jego nowa muza (Portman).

Uwaga! Już teraz zapraszamy do udziału w konkursie. Ćwiczenia pod okiem profesjonalnego trenera Grzegorza Dwornika z Fitness World, cotygodniowe wizyty i kontrole w Centrum Dietetycznym Naturhouse a także wybrane zabiegi upiększające i pielęgnacyjne w salonie urody. Do tego finałowa kreacja prosto z salonu Kortas czyli niesamowita przemiana niczym metamorfozy wprost z Hollywood! To wszystko czeka być może właśnie na Ciebie! Aby zgłosić się do metamorfozy wystarczy przesłać na adres mailowy swidnica@cinema3d.pl swoje zdjęcie w raz z krótkim uzasadnieniem dlaczego to właśnie TY powinnaś wygrać niesamowitą przemianę ( w tytule maila wpisując „metamorfozy”). Laureatka zostanie ogłoszona podczas najbliższego Kina Na Szpilkach! Na zgłoszenia czekamy do 23 maja.

(Cinema 3D)