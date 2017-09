KęKę i Wielka Rapsodia z kolejnymi wykonawcami

Zakończył się nabór wykonawców hip-hopowych zainteresowanych występem w Świdnicy. Produkt74 (Wałbrzych) zagra jako support przed KęKę a Wakat (Warszawa/Katowice) i JaRy J.P.C (Świdnica) pojawią się w ramach Wielkiej Rapsodii Świdnickiej.

Produkt74 to czwórka przyjaciół działających w wałbrzyskiej kulturze hip-hopowej od 2000 roku. W skład wchodzą:

Kłyżu – reprezentant BK Fonem, zasłynął z projektem Kłyżu&Metody promowanym przez MaxFloLab – „rekruci hiphopu”. Metody to producent muzyczny tworzący muzykę do albumu Kłyżu&Metody oraz do wcześniejszych projektów grupy BK Fonem, z którą Kłyżu&Metody związani są od zawsze. Bartas – członek squadu BDB z solowym albumem na koncie. Rad74Nice – Dj, organizator wydarzeń, koncertów, imprez na terenie Wałbrzycha i nie tylko. Zagrał setkę imprez i afterów.

Razem zadebiutowali na scenie w Starej Kopalni podczas otwarcia obiektu wielokulturowego, zagrali naście koncertów w tym supportowali: Pokahontaz, Dwa Sławy, Quebonafide, Rasmentalism, Afu-Ra, W.E.N.A., TEDE, PRO8L3M. Wspólnie pracują nad mixtape „MordUP” oraz solowymi projektami m.in. „Apogeum74”.

Produkt74 wystąpi 29 września w świdnickim Klubie Bolko jako support KęKę. Więcej informacji o wydarzeniu: http://www.sok.com.pl/keke-koncert/

Z kolei Wakat i JaRy J.P.C pojawią się 18 listopada w tym samym miejscu podczas Wielkiej Rapsodii Świdnickiej: http://www.sok.com.pl/rapsodia4.5/

Wakat to duet hip-hopowy złożony z raperów Mr.Metrick i Koniulah, reprezentujących odpowiednio Warszawę i Katowice. W kwietniu 2017 wypuścili swoją pierwszą EP-kę pt. „Ekran Nieba”, która przedstawia ich groteskowy, inteligentny styl opisujący życie młodych ludzi w Polsce. Ich kolejny materiał R44.0 wychodzi jeszcze w tym roku i zagrają go na Rapsodii!



JaRy J.P.C to świdnicki raper który aktualnie pracuje nad debiutancką płytą pt. „Z życia codziennego”. Przygodę z muzyką rozpoczął w 2009 roku. Szerszej publiczności dał się poznać kawałkiem „Świdnica, miasto które…”, do którego powstał też klip:

JaRy J.P.C – „Świdnica, miasto które…”

http://youtu.be/rbDqBx3G43w

Wakat – Azymut (feat. Frano Dead & DJ ChedeRac) (prod. Delaylama)

https://youtu.be/2dlKZRnibZQ

Kłyżu – Tak trzymaj (MaxFloLab) prod. Metody

https://youtu.be/YmgEIADTblI

