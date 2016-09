Jubileuszowe Targi „Zdrowie ma smak”

Bezpłatne badania profilaktyczne, stoiska ze zdrową i naturalną żywnością, porady lekarzy specjalistów, kulinarna bitwa, atrakcje i konkursy dla dzieci, a także koncerty i występy artystyczne zaplanowano podczas trzydniowych targów ze zdrowiem. Zdradzamy kolejne szczegóły wydarzenia.

Aż 3 dni zdrowej uczty

W tym roku X Targi „Zdrowie ma smak” będą wyjątkowe z kilku powodów. – Powiat Świdnicki wspólnie z Miastem Świdnica i Gminą Świdnica przygotował dla mieszkańców bardzo bogaty program. Nowością jest fakt, że po raz pierwszy impreza trwać będzie 3, a nie jak dotychczas 2 dni. Od czwartku czekać będzie na Państwa najliczniejsza w historii targów grupa 67 wystawców z żywnością wytwarzaną metodą tradycyjną, bez sztucznych dodatków, polepszaczy i wszędzie obecną chemią. Będą to goście z całej Polski, w tym z partnerskich powiatów łowickiego, tatrzańskiego i kartuskiego oraz goście z Czech, którzy będą prezentować m.in. kuchnię molekularną – zdradza specjalnie dla Wiadomości Świdnickich Barbara Świętek z Wydziału Zdrowia świdnickiego starostwa.

W świdnickim Rynku będzie można spróbować i zaopatrzyć się w zdrową i naturalną żywność. Stoiska zapełnią się m.in. rozmaitymi serami, swojskimi wędlinami, aromatycznymi przyprawami, domowymi przetworami, kiszonkami, olejami, miodami czy winami.

– Po raz pierwszy na Targach gościć będziemy ciekawych wystawców zrzeszonych w lokalnych Grupach Działania m.in. LGD „Gromnik” ze Strzelina oraz LGD „Szlakiem Granitu” ze Strzegomia, którzy serwować będą wiele rodzajów pierogów m.in. z serem wędzonym, szpinakiem, z mięsem wołowym, kapustą i serem oraz kaszankę swojską z kapustą. Lokalni restauratorzy zaprezentują swoje specjały takie jak: zupa krem z pomidorów, sałatki fit, pasztety, wędzone sery, mięsa, pstrągi i karpie. Nie zabraknie też „słodkości” czyli obwarzanków, pierniczków, dietetycznych ciasteczek, pralinek i tartaletek – wymieniają organizatorzy.

To oczywiście tylko namiastka specjałów, które pojawią się w ramach tegorocznych Targów.

Strefa Zdrowia

Ważną akcją będzie sobotnia „Strefa Zdrowia”, którą organizuje Firma Polpharma. – W dzisiejszych czasach coraz trudniej dostać się do lekarza, wydłużają się kolejki do specjalisty, zwłaszcza w małych ośrodkach. Firma Polpharma poprzez akcję chce ułatwić dostęp do badań, porad lekarskich i edukacji zdrowotnej pacjentom szczególnie zagrożonym chorobami kardiologicznymi – tłumaczy Zbigniew Okarmus, dyrektor Wydziału Zdrowia świdnickiego starostwa i wymienia: – W namiocie będzie można wykonać bezpłatne badania poziomu cholesterolu, glukozy, ciśnienia tętniczego oraz EKG. Na pacjentów będzie czekać dwóch lekarzy kardiologów, którzy na podstawie badań udzielą porady lekarskiej oraz rekomendacji dotyczących zdrowego dla serca trybu życia, będą tez wykonywać EKG serca.

Jak dodaje dyrektor, będzie można skorzystać również z badań okulistycznych (badanie ciśnienia gałki ocznej oraz dna oka) i dermatologicznych. Każdy pacjent otrzyma także fachową poradę lekarza specjalisty oraz ewentualne wskazania do dalszego leczenia. Badania wykonywane będą bez skierowania oraz wcześniejszych zapisów.

Tegoroczne targi odbędą się od 8 do 10 września. Imprezie będzie towarzyszył Świdnicki Festiwal Piwa. Wydarzenia odbędą się w świdnickim Rynku i będą bezpłatne.

Więcej szczegółów, program oraz garść historii w najnowszym, papierowym wydaniu „Wiadomości Świdnickich”.

tekst Beata Figurna-Garbiec, fot. redakcja