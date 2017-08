Jeździsz Skodą? Nie może Cię więc zabraknąć na drugim Zlocie Skoda Grupa Dolnośląska Centrum TMT w Dzierżoniowie, który odbędzie się 2 września.

Zlot, który odbędzie się na terenie autoryzowanego salonu sprzedaży TMT przy ulicy Świdnickiej 151 rozpocznie się o godzinie 10.00 wręczeniem uczestnikom gadżetów od Skoda Polska, Centrum TMT. Będą to naklejki na samochody Grupy Dolnośląskiej, klubowe ramki na rejestracje z logo Grupy, Centrum TMT i Skody oraz gadżety od Skoda Polska i Orlen Oil).

Do godziny 14:00 do dyspozycji będą eksperci, którzy odpowiedzą na wasze pytania z zakresu mechaniki pojazdowej, akcji serwisowych czy usterek poszczególnych układów. Każdy z uczestników będzie miał możliwość zaprezentowania z osobna swojego samochodu i opowiedzenia historii z nim związanej. Przez cały czas trwania imprezy będzie również możliwość poznania ofert na nowe samochody Skoda od Centrum TMT. – Na naszym spotkaniu odbywać się będą jazdy testowe najnowszymi modelami Skody udostępnione przez Centrum TMT Zaprezentowany zostanie również rajdowy samochód Prezesa Zarządu Centrum TMT Pana Tomasza Kwiędacza Opel Adam R2. W trakcie imprezy przygotowaliśmy szereg konkursów:

Przeciąganie Citigo na czas, parkowanie równoległe na czas i precyzję, przerzucanie opony i inne tego typu atrakcje. W każdym konkursie będzie można wygrać nagrody od organizatorów i wystawców – mówi Michał Sierpowski – Kierownik marketingu w Centrum TMT. Do wygranie m.in. 20 minutowy lot firmowym śmigłowcem Centrum TMT, dla dwóch osób nad Kotliną Kłodzką (termin do uzgodnienia), udział w testach rajdowego Opla Adama R2, dla dwóch osób (termin i miejsce testu do uzgodnienia) oraz auto na weekend z pełnym bakiem, dla dwóch osób (termin do uzgodnienia). W konkursach także do wygrania będą oleje silnikowe od Orlen Oil, kosmetyki samochodowe i pakiety na usługi od Sonax Service, zaproszenia do Centrum Bezpieczeństwa w Poznaniu od SKODA Auto Lab i naklejki samochodowe od odjazdowenaklejki.pl.

Do dyspozycji uczestników będzie zaplecze socjalne w salonie Dealera. Na uczestników będzie czekać food truck z pysznymi burgerami i chłodnymi napojami. Na dzieci, które pojawią się z rodzicami czekać będzie kącik zabaw. Organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum TMT Dealer marki SKODA w Dzierżoniowie i Fanklub Skoda Grupa Dolnośląska.