Jedzenie na kółkach znowu w Świdnicy (FOTO)

Wielkie żarcie prosto z kuchni na czterech kółkach znowu w Świdnicy. Zmyślne kanapki, wielkie burgery, niecodzienna pizza, chińskie pierogi, różana kawa i fabryka frytek, a to wszystko podawane z busa. Po ubiegłorocznej bardzo udanej pierwszej edycji Food Truck Show, pod Galerię Świdnicką ponowie zajechały restauracje na kółkach.

5 i 6 sierpnia w Galerii Świdnickiej odbyła się druga edycja wydarzenia – Food Truck Show. – Odbiór zeszłorocznej był tak pozytywny, że postanowiliśmy zorganizować imprezę również w tym roku – tłumaczy Kamil Janicki, kierownik ds. Marketingu Galerii Świdnickiej.

Food Truck Show to świetna okazja do skosztowania kuchni z różnych zakątków świata. Przed Galerią Świdnicką 5 i 6 sierpnia stanęło kilkanaście food trucków z najróżniejszymi przysmakami. Zmyślne kanapki, chińskie pierogi, prawdziwe burgery, belgijskie fryty, a na deser donuty czy aromatyczna kawa – to tylko niektóre z potraw serwowanych w tym roku.

Food Truck Show to nie tylko jedzenie, ale również sposób na spędzenie czasu z przyjaciółmi i rodziną. – Czas oczekiwania na jedzenie umilała muzyka na żywo. Znalazło się również coś dla najmłodszych, na dzieci czekały dmuchańce, malowanie buziek, a animatorzy zorganizowali gry i zabawy dla maluchów – wymieniają organizatorzy.

(BFG)