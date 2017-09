Jeden puchar został w Świdnicy

41 zespołów z Polski, Czech i Niemiec stanęło w szranki 6. Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej Świdnica Cup. Zwycięzców poznaliśmy po trzech dniach zaciętej rywalizacji. Zostali nimi: Olimp Grodków (chłopcy), Siódemka Miedź Legnica (młodzicy), Dziewiątka Legnica (juniorzy młodsi) i ŚKPR Świdnica (juniorzy).

Turniej od 1 do 3 września odbywał się w czterech halach w Świdnicy i Witoszowie. Młodzi szczypiorniści rozegrali w sumie aż 131 meczów. Były wielkie emocje, szalona radość zwycięzców i smutek pokonanych. Co najważniejsze wszyscy bawili się doskonale i zabrali do domów dobre wspomnienia i bagaż sportowych doświadczeń.

W najmłodszej kategorii chłopców zwyciężył Olimp Grodków, który dwukrotnie (w grupie i finale) okazał się lepszy od ŚKPR-u Świdnica, który musiał zadowolić się „tylko” drugim miejscem. Szarym Wilczkom tym razem nie pomógł atut własnej hali. Zespół trenerów Tomasza i Anny Szporko miał zresztą sporo przygód zdrowotnych i kończył turniej bez trzech ważnych graczy. Trzecia lokata przypadła Zagłebiu Sosnowiec.

W turniej młodzików najlepsza okazała się Siódemka Legnica. Drugie miejsce wywalczył MKS MOS Wrocław, a trzecie Zagłębie Sosnowiec. Tuż za podium zameldował się ŚKPR I Świdnica (trener: Justyna Curyl), a ŚKPR II (trener Wiesław Iwanio) zakończył rywalizację na miejscu siódmym.

W mocno obsadzonych zawodach juniorów młodszych zwyciężyła EUCO Dziewiątka Legnica. Drugi był MKS MOS Wrocław, a trzecia Gwardia Opole. ŚKPR Świdnica prowadzony przez Patryka Dębowczyka uplasował się na piątym miejscu.

W turnieju juniorów najbardziej okazałe trofeum padło łupem gospodarzy. Zespół ŚKPR-u Świdnica trenera Krzysztofa Terebuna zostawił w pokonanym polu niemiecki i Gwardię Opole.

CHŁOPCY

Olimp Grodków ŚKPR Świdnica Zagłębie Sosnowiec

Najlepszy zawodnik turnieju: Piotr Zawadzki (Olimp)

Najlepszy strzelec: Jakub Żaczek (Zagłębie)

Najlepszy bramkarz: Maciej Mleczko (Zagłębie)

ŚKPR: Pajdała, Wiktor – Dziedzic (najlepszy zawodnik drużyny), Holinger, Gusiacki, Dąbrowski, Mardziara, Włostowski, Chrząstowski, Kaczor, A. Szporko, Królak, Michalski, Walaszczyk

MŁODZICY

Siódemka Miedź Legnica MKS MOS Wrocław Zagłębie Sosnowiec

(…)

ŚKPR I Świdnica

(…)

ŚKPR II Świdnica

Najlepszy zawodnik turnieju: Jakub Będzikowski (Siódemka Miedź Legnica)

Najlepszy strzelec: Aleksander Zelek (ŚKPR)

Najlepszy bramkarz: Maciej Skrzypek (MKS MOS)

ŚKPR I: Karpiński, Mirga – Kalousek (najlepszy zawodnik drużyny), Zelek, Gołembiowski, Kaczmarek, Stramek, J. Stadnik, Nowakowski, Ćwirko

ŚKPR II: Rejman – Barcik (najlepszy zawodnik drużyny), Charytanowicz, Giergiel, Kuprin, Kwiatkowski, Majczak, Miśkiewicz, Nóżka, Przedpełski, Rosłoń, Supran, Ł. Szporko, Szymanowski, Westerlich

JUNIORZY MŁODSI

Euco Dziewiątka Legnica MKS MOS Wrocław Gwardia Opole

(…)

ŚKPR Świdnica

Najlepszy zawodnik turnieju: Michał Wojtala (MKS MOS)

Najlepszy strzelec: Michał Nowicki (Dziewiątka)

Najlepszy bramkarz: Filip Ćwiertnia (Tęcza Kościan)

ŚKPR: Fluder, Zerka, Nosal – Bober, K. Stadnik, Pietraszek, Szczepański, Kryśpiak, Kamiński, Mleko, Hliwa, Fiłonowicz, Pęczar, Łach, Bal, Sieradzki

JUNIORZY

ŚKPR Świdnica LHC Cottbus E.V Gwardia Opole

Najlepszy zawodnik turnieju: Ray Warnst (Cottbus)

Najlepszy strzelec: Kacper Gajda (Gwardia)

Najlepszy bramkarz: Paweł Bozych (Gwardia)

ŚKPR: Jabłoński, Wiszniowski – Chmiel (najlepszy zawodnik drużyny), Kulon, Lepka, Paleń, Kopyciak, Wieczorek, Starosta, Kozak, Borowski, Starowicz, Zaremba, Ingram, Etel, Pierzak