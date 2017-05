Jaworzyna gra dla Mateusza Salamona!

Polonia-Stal Świdnica wygrała szósty mecz z rzędu i jest na dobrej drodze po tytuł wicemistrza grupy wschodniej IV ligi. Tymczasem w Jaworzynie działacze, piłkarze i kibice dają pokaz solidarności. Po koszmarnej kontuzji obrońcy Mateusza Salamona wszyscy zakasali rękawy i organizują pomoc w leczeniu.

Pogoń Oleśnica – Karolina Jaworzyna 6:0 (2:0)

Bramki: 1:0 Siódmiak 7′, 2:0 Siódmiak 39′, 3:0 Miodek 47′, 4:0 Burzyński 76′, 5:0 Burzyński 90/, 6:0 Sepetowski +90′

Karolina: Wajdzik (46′ Leletko) – J. Rosiak, Drąg (49′ Roszak), Lewandowski, Borowy, M/ Rosiak, Mróz (60′ Czernicki), Ptak, Bałut, Schmidt (27′ Piątek), Ignatowicz (77′ Adamowicz)

Polonia-Stal Świdnica – Wiwa Goszcz 1:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Myrta 87′

Polonia-Stal: B. Kot – Kozaczenko, Klemiński, Salamon, Ł. Kot, Sowa (28′ Kopacz, 64′ Mazanka), Łuszkiewicz, Jagieła, Szczygieł, Szuba, Myrta

Chrobry II Głogów – AKS Strzegom 3:2 (1:1)

Bramki: 1:0 Obała 5′, 1:1 A. Wasilewski 29′, 1:2 A. Wasilewski (karny) 51′, 2:2 Nawrot 53′, 3:2 Dobrakowski 62′

AKS: Słowik – Durajczyk (Alwin), Gołąbek, Krupnik, Skrypak,, Serweciński (Szerszeń), J. Krzyżanowski (D. Krzyżanowski), Domaradzki, Sobczak, A. Wasilewski, M. Wasilewski

Sokół Marcinkowice – Victoria Świebodzice 3:0 (0:0)

Bramki: 1:0 Żarski 56’, 2:0 Rybiński 59’, 3:0 Rybiński 68’

Victoria: Osóbka – Struski, Rojek, Niemczyk, Andrzejewski, Słapek, Meges, Satyła P., Traczykowski, Grzesiak, Borowiec (Szymańczak)

Mecz zaległy: Orzeł Sadowice – Karolina Jaworzyna 3:5 (2:2)

Bramki: 1:0 2′, 1:1 Ignatowicz 7′, 1:2 Mróz 20′, 2:2 Reszka 29′, 2:3 Mróz 55′, 2:4 Bałut 63′, 3:4 Skrętkowicz 65′, 3:5 Bałut 88′

24-letni defensor Karoliny złamał nogę podczas zaległego meczu z Orłem Sadowice w środę, 24 maja. Do zdarzenia doszło zupełnie przypadkowo w trakcie pierwszej części spotkania. Noga zawodnika wygięła się w nienaturalny sposób. Doszło do złamania kości strzałkowej, zerwania więzozrostów stawu skokowego, a kość piszczelowa opuściła staw.

Na rozgrzewkę przed sobotnim spotkaniem z Pogonią Oleśnicą gracze Karoliny wybiegli w koszulkach z napisem „Bliźniak jesteśmy z Tobą, szybkiego powrotu do zdrowia”.

– W poniedziałek Mateusz będzie operowany w Poznaniu przez doktora Jaroszewskiego, który opiekuje się polską kadrą. W środę natomiast (od redakcji: 31 maja) o godzinie 19.00 na naszym stadionie w Jaworzynie spotkamy się w gronie 10-12 drużyn i zagramy kilka meczów, taki charytatywny turniej. Chcemy w ten sposób pomóc w zebraniu pieniążków na operację i rehabilitację Mateusza. Koszt leczenia to kilkanaście tysięcy złotych. Pomagamy, bo chcemy, żeby Mateusz jak najszybciej wrócił do zdrowia i do gry – mówi Tomasz Idziak, trener Karoliny.

Oprócz charytatywnego turnieju w planach jest również aukcja internetowa. Szczegóły pojawią się na stronie Karoliny. Do zlicytowania mają być koszulki Roberta Lewandowskiego, Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego.

Tempa nie zwalnia Polonia-Stal Świdnica. Podopieczni Tomasza Oleksego wygrali szósty kolejny mecz. Tym razem okazali się lepsi od Wiwy Goszcz. Wygrana nie przyszła jednak wcale tak łatwo. Goście dobrze się bronili i dali się zaskoczyć dopiero w samej końcówce. Po błędzie obrońcy Wiwy piłkę przejął Kamil Szczygieł, doigrał do Roberta Myrty, a ten wpakował ją do siatki.

Pozostałe nasze zespoły przegrały na wyjazdach – AKS Strzegom w Głogowie z rezerwami Chrobrego, zaś Victoria w Marcinkowicach z Sokołem.

Saltex IV liga, grupa wschodnia

27. kolejka (27-28.05): Polonia-Stal Świdnica – Wiwa Goszcz 1:0 (0:0), Pogoń Oleśnica – Karolina Jaworzyna 6:0 (2:0), Sokół Wielka Lipa – Unia Bardo 1:1 (0:1), Piast Nowa Ruda – MKP Wołów 2:4, GKS Kobierzyce – Bystrzyca Katy Wrocławskie 3:1, Foto Higiena Gać – Bielawianka 1:1, Orzeł Ząbkowice – Orzeł Sadowice 3:0 vo, Sokół Marcinkowice – Victoria Świebodzice 3:0.

Weryfikacja DZPN: Bystrzyca – Polonia-Stal 0:3 vo (na boisku 2:3). Mecze zaległe: Orzeł S. – Karolina 3:5 (2:2), Unia – Wołów 1:0 (1:0)

Foto Higiena Gać (s) 27 67 21-4-2 73:25 Polonia-Stal Świdnica (s) 27 55 17-4-6 46:25 MKP Wołów (b) 27 52 16-4-7 59:41 Unia Bardo Śl. (b) 26 50 14-8-4 58:34 Pogoń Oleśnica 27 43 12-7-8 52:41 Orzeł Ząbkowice 26 40 12-4-10 42:35 Karolina Jaworzyna (b) 27 39 12-3-12 46:53 Bielawianka 27 39 10-9-8 48:36 Wiwa Goszcz (b) 27 39 11-6-10 51:45 Sokół Wielka Lipa 27 32 8-8-11 42:42 Sokół Marcinkowice (b) 27 31 9-4-14 42:43 GKS Kobierzyce 27 30 8-6-13 43:47 Bystrzyca Kąty Wr, (s) 27 30 9-3-15 34:58 Victoria Świebodzice (b) 27 23 6-5-16 36:65 Piast Nowa Ruda 27 22 5-7-15 33:61 Orzeł Sadowice (b) 27 11 3-2-22 26:80

Następna kolejka (3-4.06): Karolina – Piast, Victoria – Polonia-Stal, Bielawianka – Pogoń, Wołów – Orzeł Z., Orzeł S. – Sokół W. L., Unia – Sokół M., Wiwa – Kobierzyce, Bystrzyca – Foto Higiena

Saltex IV liga, grupa zachodnia

27. kolejka (27-28.05): Chrobry II Głogów – AKS Strzegom 3:2 (1:1), Nysa Zgorzelec – Stal Chocianów 1:0, Lotnik Jeżów Sudecki – GKS Warta Bolesławiecka 4:2, Włókniarz Mirsk – Orla Wasosz 0:2, Granica Bogatynia – Zagłębie II Lubin 1:3, Apis Jędrzychowice – Piast Wykroty 5:2, Orkan Szczedrzykowice – Sparta Grębocice 6:2, Karkonosze Jelenia Góra – Zamet Przemków 3:0

Zagłębie II Lubin (s) 27 74 24-2-1 109:13 Orkan Szczedrzykowice 27 66 22-0-5 67:27 Apis Jędrzychowice (b) 27 57 17-6-4 61:37 AKS Strzegom 27 48 14-6-7 75:43 Orla Wąsosz (b) 27 45 12-9-6 53:29 Chrobry II Głogów 27 37 12-1-13 58:55 Sparta Grębocice (b) 27 37 11-4-12 48:60 Stal Chocianów (b) 27 36 10-6-11 33:43 Włókniarz Mirsk 27 36 9-9-8 39:35 Karkonosze Jelenia Góra (s) 27 36 10-6-11 47:41 Nysa Zgorzelec (b) 27 30 8-6-13 39:38 GKS Warta Bolesławiecka (b) 27 27 8-3-15 36:55 Piast Wykroty (b) 27 25 7-4-16 48:83 Zamet Przemków (b) 27 20 5-5-17 35:86 Granica Bogatynia 27 19 6-1-20 36:95 Lotnik Jeżów Sudecki 27 19 5-4-18 28:75

Następna kolejka: (3-4.06): AKS – Apis, Piast – Włókniarz, Orla – Orkan, Sparta – Nysa, Stal – Lotnik, Warta Bolesławiecka – Karkonosze, Zamet – Granica, Zagłębie II – Chrobry II