Ich mottem jest służyć drugiemu człowiekowi

Ten dzień przejdzie z pewnością do historii szkoły! Data 8. lutego 2017 roku to moment, w którym klasy mundurowe zostały włączone w poczet klas III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy.

Ta data to również uroczystość nadania stopni wyróżniających uczniom klasy mundurowych. W środę, w samo południe, wciągnięciem biało-czerwonej flagi na maszt przed budynkiem szkoły, rozpoczęło się to wyjątkowe spotkanie. Uczniów klasy pierwszej wspierali ich rodzice i opiekunowie, którzy bardzo licznie przybyli do auli szkolnej. Wśród zaproszonych gości byli również przyjaciele szkoły, m.in. podinspektor Jarosław Nowaczyk – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy, Kapitan Jacek Baran – WKU w Kłodzku, Porucznik Krzysztof Robak oraz Plutonowy Łukasz Podgórski z 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku. Nie zawiedli Ci, na których zawsze możemy liczyć, czyli prezesi świdnickich organizacji kombatanckich w osobach panów: Zygmunta Zelka, Antoniego Jadacha, Tadeusza Bortnika, majora Bogdana Zdrojewskiego, a także pan Tadeusz Grabowski – dobry duch wielu naszych wspólnych działań. Gości powitała młodzież, a uroczystość rozpoczął w kilku prostych i pięknych słowach Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego, pan Krzysztof Frączek, który mówił m.in. o wartości i godności munduru. Następne wydarzenia potoczyły się w iście żołnierskim tempie. Było wzruszające ślubowanie, podczas którego niejednemu z nas zakręciła się łza w oku, odczytanie rozkazów o przyznaniu wyróżniających stopni mundurowych uczniom stanowiącym korpus kadetów klas mundurowych oraz wręczenie im symbolicznych oznaczeń na mundury. Kulminacyjnym punktem było jednak przemówienie ucznia klasy mundurowej 1d – Adama Kity. To słowa, z których warto zapamiętać, że „Wśród ludzi, którzy chcą służyć tak jak my, ważne są trzy słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna. My jako uczniowie klas mundurowych możemy odebrać te słowa jako coś, co nas łączy. Ojczyzna, to dla nas chęć służenia w służbach mundurowych. Bóg, to nasz drogowskaz, który prowadzi nas oraz wspiera, tak jak wspiera nas i prowadzi wychowawca klasy oraz dyrektor szkoły. Honor, to coś, czego nie można kupić. Honor nie pozwala nam zrobić czegoś wbrew sobie, pozwala nam za to być dumnym z tego, gdzie mieszkamy, w co wierzymy i co kochamy.” Na zakończenie wysłuchaliśmy hymnu klas mundurowych w wykonaniu chóru Pryma Voce. Autorami słów są pan profesor Rafał Urbański i pani profesor Anna Kurowska, a muzykę skomponowała pani profesor Joanna Janas. Gratulujemy jeszcze raz wszystkim uczniom klasy 1d awansów i niech jednym z Waszych drogowskazów staną się te słowa: „Spałem i śniło mi się, że życie jest radością. Obudziłem się i stwierdziłem, że życie jest służbą. Podjąłem działanie i zrozumiałem, że służba jest radością.” Uroczystość przygotowali: Aleksandra Zelek, Joanna Szałek, Marzena Łysoniek-Manikowska, Joanna Janas, Robert Topolski, Jacek Bernacki.