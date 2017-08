Helikopter zabrał rannego w wypadku w Pszennie

Helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał mężczyznę, który został ranny w wyniku wypadku, do którego doszło przed chwilą w okolicach Pszenna.

Nie wiadomo, jak doszło do wypadku. Jak wynika z pierwszych, niepotwierdzonych informacji, mężczyzna był zatrudniony w ramach prac interwencyjnych. Najprawdopodobniej potrącił go samochód. Nie mamy informacji czy wtargnął na jezdnię czy winę ponosi kierowca. Ustalają to biegli. Na miejsce zdarzenia przeleciał helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który wylądował na środku drogi. Ratownicy zabrali poszkodowanego. W Pszennie pracują również nasi dziennikarze, którzy zbierają dla Państwa informacje w tej sprawie. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana.