Grupa pijanych nastolatków zdemolowała toaletę

Po raz kolejny zniszczona została miejska toaleta. Do aktu wandalizmu doszło we wtorek, 31 stycznia, między godz. 14:00 a 19:00. Sprawcy tym razem mocno wyżyli się na umywalkach, uszkodzili klapę od włazu rewizyjnego, połamali śmietnik. Straty wynoszą co najmniej 500 zł.

Zabezpieczono już nagranie z kamery, umieszczonej w przedsionku toalety. Są na nim sprawcy zniszczeń. Na nagraniu widać, że w toalecie trwała kilkugodzinna impreza, a nawet ekscesy seksualne. Efekty pobytu grupy około 10 nastolatków są opłakane.

Nagranie z monitoringu zostanie przekazane policji.

To kolejny w ciągu kilka miesięcy akt wandalizmu w publicznym szalecie. Magistrat poważnie rozważa zamknięcie obiektu, ze względu na zbyt duże koszty ciągłych napraw. Niestety, przedostatnie zniszczenia, które wyceniono na ponad 1000 zł, mimo stwierdzonych sprawców, nie zostały przez nich pokryte.

Agnieszka Bielawska-Pękala

Rzecznik prasowy UM

w Świebodzicach

Rzecznik prostuje:

Szanowni Państwo, nie do końca szczęśliwie się chyba wyraziłam z tymi „seksualnymi”

ekscesami, na monitoringu nie ma zarejestrowanych obrazów z kabin, natomiast widać wchodzące do kabin osoby płci mieszanej, które obściskują się i zachowują dość wyzywająco. Proszę jednak nie stosować sformułowania, że w toalecie ktoś uprawiał seks – bo to nie jest stwierdzone ani tym bardziej zarejestrowane przez kamery. Przepraszam za nieszczęśliwe sformułowanie.