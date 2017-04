Grecy Polskiego Jazzu w Świdnicy

Przed nami kolejny dwukoncert zorganizowany w ramach 24. edycji Świdnickich Nocy Jazzowych. Na wydarzenie pod nazwą „Grecy w Polskim Jazzie” zapraszają Świdnicki Ośrodek Kultury oraz Agencja Artystyczna Arte.

Na scenie wystąpi Kolos. To nazwa duetu, a także tytuł płyty śpiewającego Jorgosa Skoliasa i Antonisa Skoliasa grającego na perkusji. Duet na płycie realizuje wspomnienia Jorgosa z dzieciństwa oraz muzyczne inspiracje Antonisa. W muzyce pełnej improwizacji pobrzmiewa soul, rhythm and blues oraz folk, czyli jest trochę akustycznie, trochę elektronicznie.

Część tekstów, to zapamiętane z dziecięcych lat strofy greckich piosenek, część to poezja Konstantinosa Kawafisa. Całość muzyki to projekt autorski skomponowany, wyimprowizowany i zagrany na żywo w studio.

Płyta Kolos zdobyła uznanie szanownego gremium redaktorów oraz czytelników i słuchaczy JazzPress, radio JazzFm, plasując się na drugim miejscu jako płyta roku.

Jorgos Skolias to wybitny wokalista, autor muzyki i tekstów, a także improwizator i mistyk głosu. Opracował autorską technikę śpiewu wielogłosowego (harmonicznego).

Od wielu lat to jedna z najbarwniejszych postaci polskiej sceny około jazzowej.

Tego samego w świdnickim Klubie Bolko wystąpi również Anthimos Skowron United – Anthimosa Apostolisa oraz Janusza Skowrona wraz z Maciejem Strzelczykiem.

Apostolis Anthimos (Lakis), urodzony w Polsce Grek, uznawany jest za jednego z najciekawszych instrumentalistów z pogranicza jazzu i rocka. Choć zaczynał jako gitarzysta, jest także interesującym perkusistą, pianistą oraz basistą. W 1971 współtworzył legendarny zespół SBB. Grał z Tomaszem Stańko, zespołami Krzak i Osjan. Zwiedził cały świat, jako perkusista George’a Dalarasa. W 1994 roku zadebiutował jako solista albumem „Days We Can’t Forget”, do którego nagrania zaprosił takich muzyków jak Gil Goldstein, Matthew Garrison, Paul Vertico, Jim Beard oraz Sugar Blue. Od ponad dekady gra z własnym trio – w polskiej oraz międzynarodowej odsłonie, gdzie wspomagają go Gary Husband i Mark Egan. Regularnie nagrywa i koncertuje na całym świecie- czy to z SBB, czy solo.

– Na koncercie w Świdnicy wspomogą go dobrze znani już świdnickiej publiczności pianista Janusz Skowron i skrzypek Maciej Strzelczyk – zaznacza Artur Janicki, organizator wydarzenia.

Dwa koncerty odbędą się już w czwartek, 20 kwietnia o godzinie 19.00 w Świdnickim Klubie Bolko. Bilety w przedsprzedaży kosztują 25 złotych, a w dniu koncertu 30 złotych.

źródło materiały prasowe