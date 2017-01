Góra kasy dla trójki dzieci!

Tak jak przewidywano padł rekord! Wielkim sukcesem finansowym zakończył się V Charytatywny Halowy Turniej Piłkarski.

Impreza z udziałem gwiazd sportu w niedzielę, 8 stycznia odbyła się w hali na osiedlu Zawiszów w Świdnicy. Dzień później komisyjnie zliczono pieniądze zebrane podczas zbiórki i licytacji. Uzyskano kwotę 44 tysiące 343 złote i 13 groszy.

– Po wpłynięciu ostatniego przelewu za wylicytowane gadżety powyższą kwotę podzielimy na trzy równe części, a pieniądze te zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację dla beneficjentów tego szlachetnego przedsięwzięcia, tj. trójki dzieci: Gracjana, Antosi i Gai. Na każdego z nich przypadnie kwota 14.781,04 zł. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że po raz kolejny udało się nam przeprowadzić tę imprezę i to z tak fantastycznym efektem, który nas wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie baaaaaaardzo ucieszył i zaskoczył, oczywiście pozytywnie. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie: prywatnym sponsorom, Urzędowi Miejskiemu, ŚOSiR, każdej osobie, która pojawiła się w niedzielę na Turnieju i wykupiła cegiełkę, w szczególności licytującym. Wielkie podziękowania dla Zagłębia Lubin i ich fantastycznych kibiców, dla Oldbojów Lecha Poznań, dla piłkarzy Górnika Wałbrzych i Polonii-Stal Świdnica, wspaniałych sportowców gości, reprezentujących drużynę Fundacji „Łączy nas Football” oraz dla drużyny Fighter Team, złożonej z zawodników uprawiających różne dyscypliny sztuk walki. Szczególne słowa uznania kierujemy dla tych wybitnych, znanych sportowców, którzy nas odwiedzili, ale również zaangażowali się w to, aby końcowy efekt był taki, jaki jest. Wyjątkowe wyrazy wdzięczności dla pani Iwony Wojciechowskiej, dyrektor I Oddziału BZ WBK w Świdnicy oraz wszystkich pracowników tej placówki – za Wasz wkład, pomoc, zaangażowanie i przede wszystkim wielkie serce. Jesteście wielcy!

Po raz pierwszy podczas naszego Turnieju mieliśmy przyjemność podziwiać występy mażoretek z Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, które przygotowała pani Anna Trzeciak. Serdeczne dzięki! – napisali we wspólnym oświadczeniu Karolina Mączka, Remigiusz Jezierski i Wiesław Żurek z fundacji Łączy Nas Football.