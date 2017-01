Gmina Świdnica dla WOŚP

Sport to zdrowie! Wie o tym każdy. Jeszcze fajniej, jeśli poprzez sport możemy pomagać potrzebującym. VOUCHER SPORTOWY PAKIET GMINY ŚWIDNICA, ufundowany przez Wójta Gminy Świdnica Teresę Mazurek wspomoże tegoroczną aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.



VOUCHER upoważnia do rodzinnego skorzystania z jedynej w powiecie świdnickim profesjonalnej ścianki wspinaczkowej oraz sali do squasha wraz z instruktażem do kwoty 400 zł.

Licytacji można dokonywać już w najbliższą niedzielę od g. 14.00 (15.01.2017r.) w Galerii Świdnickiej. Serdecznie zapraszamy!