Gimnazjaliści chwycili za pióra

Wystartował trzydniowy egzamin kończący naukę w gimnazjum. W całej Polsce do egzaminu przystąpi ponad 349 tysięcy uczniów gimnazjum. Dziś gimnazjaliści wypełniają pytania z części humanistycznej. Potem czeka ich sprawdzian z historii i wiedzy o społeczeństwie, a dwie godziny później z języka polskiego. Jutro zmagania z częścią matematyczno-przyrodniczą.

Ostatniego dnia, w piątek przeprowadzony zostanie egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. – Testy, do których co roku przystępują uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie nie można rozpatrywać w kategoriach trudności. Chociaż, od ich wyniku zależy dalsza przyszłość edukacyjna młodych ludzi. Jednak nie ich ocena jest najważniejsza. Przez trzy dni uczniowie zdają egzaminy aż z dziewięciu przedmiotów. Trzymam za nich mocno kciuki i mam nadzieję, że już niedługo wszyscy będą mogli cieszyć się zdobytymi rezultatami – mówi Helena Słowik dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie.

Egzaminu nie można oblać, ale to wyniki ogłoszone pod koniec czerwca zadecydują, czy uczniowie dostaną się do wymarzonych szkół ponadgimnazjalnych. – Do egzaminu tak naprawdę przygotowywaliśmy się przez cały rok. Powtarzaliśmy na lekcjach materiał, rozwiązywaliśmy przykładowe testy i przystąpiliśmy również do próbnego egzaminu. Stres jak najbardziej nas dziś nie opuszcza, ale jest to stres mobilizujący. Mam nadzieję, że pytania nie sprawią nam aż tak dużej trudności i będziemy mogli odetchnąć z ulgą – przyznał Aleks Mięki uczeń żarowskiego gimnazjum.

Wyniki egzaminu zostaną podane pod koniec czerwca, natomiast zaświadczenie o nich uczniowie otrzymają wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.

Magdalena Pawlik