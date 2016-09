Futbol przegrał z kibolami

W weekend zagrały tylko trzy z czterech naszych zespołów występujących w IV lidze. Najlepiej spisał się AKS Strzegom, który pewnie pokonał Nysę Zgorzelec. Nie odbył się mecz w Świdnicy. Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy zawnioskowała o rozegranie spotkania w środku tygodnia. Powód? Szalikowcy Polonii-Stali i Piasta Nowa Ruda do świętoszków nie należą, a jeden z wcześniejszych meczów drużyn z obu miast zakończył się użyciem broni przez policję.

Foto Higiena Gać – Karolina Jaworzyna 2:0 (2:0)

Bramki: 1:0 12′, 2:0 19′, 3:0 +90′

Karolina: Leletko – Krawczyk, Mrowiec, Salamon, Borowy, B. Rosiak, Roszak (71′ D. Tymcik), Ptak (80′ Rogowski), M. Rosiak (74′ Adamowicz), Czernicki, Mróz (46′ Schmidt)

Victoria Świebodzice – Unia Bardo Śl. 1:1 (0:1)

Bramki: 0:1 Chamerski 21′, 1:1 Szyszka +90′

Victoria: Bielak – Szyszka, Jędrasiewicz, Niemczyk, Sadowski, Traczykowski, Błażyński, Borgoń (80′ Dobrowolski), Bałut, Zyl, Słapek (67′ Michnicki)

AKS Strzegom – Nysa Zgorzelec 3:1 (2:0)

Bramki: 1:0 A. Wasilewski 33′, 2:0 A. Wasilewski 45′, 2:1 Machowski 60′, 3:1 M. Wasilewski 72′

AKS: Kretkowski – Durajczyk, Gołąbek, Sudoł, Sabat, Krupnik (61′ Sobczak), Domaradzki (46′ Dominiak), Szerszeń (46′ Uszczyk), Alwin, A. Wasilewski (70′ D. Krzyżanowski), Kloc (46′ M. Wasilewski)

Do wspomnianej „zadymy” doszło w sierpniu 2011 roku po spotkaniu klasy okręgowej pomiędzy Stalą Świdnica i Piastem. Na stadionie przy ulicy Śląskiej stawiło się około 50 kiboli z Nowej Rudy. Po meczu doszło do utarczki z sympatyzującymi z Polonią Świdnica fanami… Górnika Wałbrzych. Interweniowała policja. Opanowujący sytuację funkcjonariusze musieli oddać kilka strzałów ostrzegawczych.

W tygodniu przed pierwotnym terminem meczu w obozach szalikowców Polonii-Stali i Piasta panowała atmosfera mobilizacji. Przerwała ją wiadomość, jaka nadeszła 31 sierpnia. „Komisja ds. Rozgrywek informuje, że na wniosek Komendy Powiatowej Policji termin zawodów został przesunięty na nowy termin tj. 07.09.2016r. Godzina 17.30” – poinformował świdnicki klub na swojej stronie internetowej. Można domniemywać, że w środku tygodnia frekwencja będzie niższa niż w dniu wolnym od pracy i nauki, a to z kolei ułatwi zapewnienie porządku na i wokół stadionu.

Charakter pokazała świebodzicka Victoria, która w piątej minucie doliczonego czasu gry (!) uratowała remis na własnym stadionie z Unią Bardo. Szczęśliwym strzelcem był Tomasz Szyszka. Po mocnym wrzucie piłki z autu obrońca Victorii wykorzystał błąd bramkarza Unii i z bliska wpakował futbolówkę do siatki. – Bardzo cieszy ten punkt, bo grało nam się bardzo ciężko. Bardo to bardzo wymagająca, poukładana drużyna. W drugiej połowie mieliśmy przewagę, ale niewiele z tego wynikało, bo nie stwarzaliśmy sytuacji. Dziękuję zawodnikom za walkę do końca. Pokazali charakter, jaki wypracowali jeszcze na boiskach okręgówki – mówił po spotkaniu opiekun Victorii, Maciej Jaworski.

Nie udało się zdobyć punktów w Gaci graczom Karoliny Jaworzyna Śląska. Gospodarze szybko zdobyli dwa gole, co ustawiło mecz.

W górnych rejonach tabeli grupy zachodniej zadamawia się AKS Strzegom. Podopieczni Jarosława Krzyżanowskiego wygrali drugi mecz z rzędu. Bez większych kłopotów pokonali przed własną publicznością Nysę Zgorzelec 3:1. Bohaterami meczu zostali bracia Wasilewscy, którzy podzielili między sobą zdobycz bramkową. Wygrana mogła być zresztą jeszcze bardziej okazała, ale strzegomianie nie wykorzystali kilku dobrych okazji. – Cieszę się i z wyniku, i ze stylu. AKS pokazał, że może wygrywać także u siebie, w co niektórzy już zaczęli powątpiewać. Cieszę się ze skuteczności braci Wasilewskich, którzy strzelają aż miło. Mamy trzech bardzo dobrych napastników i muszę nimi rotować, by w różnych konfiguracjach grali ze sobą na boisku. Za tydzień czeka nas trudny wyjazd do Chocianowa, gdzie przegraliśmy w letnim sparingu – podsumował trener Krzyżanowski.

IV liga, grupa wschodnia

4. kolejka (3-4.09): Victoria Świebodzice – Unia Bardo Śl. 1:1 (0:1), Foto Higiena Gać – Karolina Jaworzyna 3:0 (2:0), Bystrzyca Kąty Wrocławskie – MKP Wołów 0:2 (0:0), Bielawianka – Sokół Wielka Lipa 1:1 (1:0), GKS Kobierzyce – Pogoń Oleśnica 2:0 (1:0)O, Sokół Marcinkowice – Orzeł Ząbkowice 0:1 (0:0), Wiwa Goszcz – Orzeł Sadowice 5:0 (2:0). Mecz Polonia-Stal Świdnica – Piast Nowa Ruda Mecz zaległy został przełożony na 7.09, godz. 17.30. Pogoń – Sokół M. 1:1 (0:1)

1. Foto Higiena Gać (s) 4 12 4-0-0 10:3

2. GKS Kobierzyce 4 9 3-0-1 14:2

3. Bielawianka 4 8 2-2-0 7:4

4. Polonia-Stal Świdnica (s) 3 7 2-1-0 5:2

5. Unia Bardo Śl. (b) 4 7 2-1-1 9:8

6. MKP Wołów (b) 4 7 2-1-1 5:4

7. Orzeł Ząbkowice 4 7 2-1-1 4:3

6. Wiwa Goszcz (b) 4 5 1-2-1 9:5

9. Victoria Świebodzice (b) 4 5 1-2-1 6:4

10. Pogoń Oleśnica 4 4 1-1-2 4:6

11. Sokół Marcinkowice (b) 4 4 1-1-2 4:6

12. Karolina Jaworzyna (b) 4 3 1-0-3 5:9

13. Bystrzyca Kąty Wr, (s) 4 3 1-0-3 4:9

14. Piast Nowa Ruda 3 2 0-2-1 3:5

15. Sokół Wielka Lipa 4 2 0-2-2 3:7

16. Orzeł Sadowice (b) 4 0 0-0-4 1:17

Następna kolejka (10-11.09): Karolina – Bystrzyca (sb. 17.00), Orzeł S – Victoria (sb,. 17.00), Orzeł Z. – Polonia-Stal (sb. 17.00), Sokół W. L. – Sokół M., Wołów – Wiwa, Piast – Kobierzyce, Pogoń – Foto Higiena, Unia – Bielawianka

IV liga, grupa zachodnia

4. kolejka (3-4.09): AKS Strzegom – Nysa Zgorzelec 3:1 (2:0), Zagłębie II Lubin – Orla Wąsosz 2:0 (1:0), GKS Warta Bolesławiecka – Stal Chocianów 0:2 (0:0), Zamet Przemków – Sparta Grębocice 3:3 (1:1), Lotnik Jeżów Sudecki – Orkan Szczedrzykowice 1:4 (0:3), Granica Bogatynia – Apis Jędrzychowice 2:1 (0:0), Karkonosze Jelenia Góra – Włókniarz Mirsk 0:0, Chrobry II Głogów – Piast Wykroty 3:1 (1:0)

1. Orkan Szczedrzykowice 4 12 4-0-0 17:2

2. Zagłębie II Lubin (s) 4 10 3-1-0 13:3

3. Stal Chocianów (b) 4 10 3-1-0 7:2

4. AKS Strzegom 4 9 3-0-1 13:8

5. Apis Jędrzychowice (b) 4 7 2-1-1 10:5

6. Orla Wąsosz (b) 4 7 2-1-1 4:2

7. Chrobry II Głogów 4 6 2-0-2 8:8

8. Karkonosze Jelenia Góra (s) 4 5 1-2-1 7:5

9. Włókniarz Mirsk 4 5 1-2-1 2:2

10. Sparta Grębocice (b) 4 4 1-1-2 9:16

11. Granica Bogatynia 4 3 2-0-2 7:8

12. Piast Wykroty (b) 4 3 1-0-3 9:12

13. Zamet Przemków (b) 4 2 0-2-2 5:11

14. Nysa Zgorzelec (b) 4 2 0-2-2 1:7

15. GKS Warta Bolesławiecka (b) 4 1 0-1-3 3:10

16. Lotnik Jeżów Sudecki 4 0 0-0-4 2:16

Następna kolejka (10-11.09): Stal – AKS (sb. 17.00), Nysa – Lotnik, Orla – Zamet, Włókniarz – Granica, Apis – Chrobry, Piast – Zagłębie II, Orkan – Karkonosze, Sparta – Warta Bolesławiecka