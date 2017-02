Ferie w Świdnicy z atrakcjami

Ferie dla uczniów z województwa dolnośląskiego rozpoczną się 13 lutego. I dla tych, którzy nigdzie nie wyjeżdżają, wcale nie muszą być one nudne, bo przygotowana została bardzo różnorodna oferta zajęć sportowych, artystycznych i edukacyjnych.

Specjalny program atrakcji na te dwa tygodnie przygotował Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Lodowisko przy ulicy Śląskiej będzie czynne codziennie od godziny 8.00 do 21.00. Pierwsze ślizgawki będą trwały aż dwie godziny, przy czym goście zapłacą tylko za godzinę jazdy na łyżwach. Plan ślizgawek przedstawia się następująco: 8.00-10.00 (promocja 120 minut w cenie jednego biletu), 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00.

Ponadto uczniowie skorzystać będą mogli z bezpłatnych zajęć w hali sportowej na osiedlu Zawiszów, gdzie będzie można zagrać w siatkówkę, koszykówkę, czy też piłkę nożną. Obiekt będzie dostępny od poniedziałku do piątku. Dokładny harmonogram godzinowy opublikowany zostanie na stronie internetowej ŚOSiR (www.osir.swidnica.pl).

W czasie ferii odbywać się będzie akcja wymiany dzieci i młodzieży szkolnej ze Świdnicy i Świebodzic. Zorganizowane grupy, według ustalonego w szkołach harmonogramu, będą odwiedzały lodowisko w Świdnicy (dzieci ze Świebodzic) i basen w Świebodzicach (dzieci ze Świdnicy).

W ramach dobrej współpracy z miastem Świebodzice wstęp na basen i lodowisko będzie nieodpłatny. W akcji planowany jest łączny udział 1000 dzieci i młodzieży, w tym 500 ze Świdnicy i 500 ze Świebodzic.

Jak co roku, Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zaprasza dzieci w wieku od 6 do 12 lat do uczestnictwa w otwartych, bezpłatnych warsztatach. Wcześniej trzeba się jednak zapisać. Zajęcia będą trwały od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 13.00. Odbędą się będą w następujących terminach:

– 13 – 17.02.2017 – Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, ul. M. Kozara-Słobódzkiego 21a, tel. 74 640 09 50

– 20 – 24.02.2017 – Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18, tel. 74 640 09 42.

W programie zajęć m.in.: czytanie, tańce, zabawy plastyczne, ruchowe, integracyjne oraz gry, uczące kreatywności i rozwijające wyobraźnię.

Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy zachęca dzieci i młodzież, do udziału w zimowisku. Podczas dwóch turnusów, czyli od 13 do 17 lutego oraz od 20 do 24 lutego przygotowano dla najmłodszych świdniczan atrakcyjne wyjazdy, wycieczki krajoznawcze, warsztaty tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, a także konkurencje rekreacyjne i sportowe. Cena turnusu to 270 zł, w cenę wliczone są obiady.

W MDK-u odbędą się również ogólnodostępne, nieodpłatne warsztaty graficzne, VII Szachowe Mistrzostwa Świdnicy Juniorów oraz dwie wycieczki krajoznawczo-turystyczne lub wyjazdy na sanki, co uzależnione będzie od warunków pogodowych.

Publiczne szkoły podstawowe nr: 1, 4, 6, 8, 105 i 315 oraz gimnazja nr 2, 3 i 4 przygotowały nieodpłatne zajęcia rekreacyjno-sportowe. Organizowane będą one w grupach 15 – 20 uczniów. Łącznie przewiduje się zrealizowanie ok. 400 godzin różnorodnych zajęć. Na organizację zimowego wypoczynku zaplanowano w budżecie miasta kwotę 25 tys. złotych.

Rzecznik Prasowy

Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Magdalena Dzwonkowska