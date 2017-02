Ferie na sportowo i nie tylko

Rozgrywki sportowe, wizyty w banku, w prywatnym przedsiębiorstwie, pobyt w Szkolnych Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie, wyjazdy na basen, do kina, na lodowisko, do parku rozrywki JUMP WORLD, gry i zabawy integracyjne – to oferta gminy Świdnica na tegoroczne ferie zimowe.

W pierwszym tygodniu zimowego wypoczynku 34 dzieci ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie wyjedzie do Lubachowa. Od 13 do 17 lutego br. przebywać będą w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie. Wraz opiekunami, animatorami, zaproszonymi gośćmi uczestniczyć będą w warsztatach zdrowego odżywiania, zajęciach ekologicznych, psychologicznych i sportowo-rekreacyjnych. Dzieci zwiedzą zamek Grodno w Zagórzu Śląskim, spędzą wolny czas na świeżym powietrzu, bawiąc się i zdrowo rywalizując w konkursie na najciekawszą rzeźbę ze śniegu. Celem pobytu jest kreowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, ukazanie różnych form spędzania wolnego czasu oraz promowanie właściwych postaw wobec rówieśników- podkreśla Ewa Burdek, kierownik GOPS, organizator wypoczynku w Lubachowie. Łączny koszt przeznaczony na pobyt dzieci w SSM w Lubachowie wyniesie 8 tys. zł.

Ekonomiczne ferie – czyli na własne konto. 20 uczniów z Gimnazjum Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej po raz kolejny spędzi ferie zimowe zgłębiając tajniki ekonomii, uczestnicząc w projekcie edukacyjnym „Na własne konto”. Organizatorem i pomysłodawcą projektu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Podczas warsztatów młodzież weźmie udział w różnych ćwiczeniach, zabawach, które będą miały na celu pobudzić i nauczyć młodych ludzi do kreatywności, przedsiębiorczości, oszczędności i inwestowania . Wezmą też udział w dwóch wycieczkach zawodoznawczych: odwiedzą Bank PKO SA w Świdnicy, ul. Rynek 30 oraz lokalnego przedsiębiorcę w Opoczce 17a Pana Pawła Dąbrowskiego Firma „ DOBROBAU”.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji wraz z Gminnym Zespołem Oświaty zapraszają do wzięcia udziału w rozgrywkach sportowych.

1. 13.02.2017 poniedziałek 9.30- 13.00 PIŁKA SIATKOWA DRUŻYN MIESZANYCH SP hala WITOSZÓW DOLNY (6 szkół podstawowych minimum po 10 osób) 2. 14.02.2017 wtorek 9.30- 13.00 PIŁKA HALOWA CHŁ. – GIMN. – hala WITOSZÓW DOLNY, po 2 drużyny po 10 osób, (3 gimnazja) 3. 15.02.2017 środa 9.30- 13.00 PIŁKA HALOWA CHŁ. i DZ. – SP, KL. 5-6 hala w WITOSZOWIE DOLNYM (6 szkół podstawowych minimum po 10 osób) 4. 16.02.2017 czwartek 9.30-13.00 PIŁKA SIATKOWA DZ. I CHŁ. –TURNIEJ

DLA UCZ. GIMNAZJÓW – hala w WITOSZOWIE (3 drużyny chł., 3 drużyny dz.) 5. 17.02.2017 piątek 9.30-13.00 TURNIEJ GIER I ZABAW DLA DZIECI kl. 1 – 4 – sala gimnastyczna w Pszennie (SP w Pszennie i SP Grodziszczu) – sala w Bystrzycy Górnej (SP Lutomia Dolna i SP Bystrzyca Górna, SP Witoszów i SP Mokrzeszów) Drużyny po 10 uczniów z każdego poziomu klasowego 6 13-17.02.2017 poniedziałek – piątek ZIMOWISKO W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM W LUBACHOWIE – dzieci z SP Pszenno

Ponad 300 uczniów będzie mogło skorzystać z aktywnego wypoczynku proponowanego przez gminne placówki oświatowe.

Nazwa placówki Rodzaj zajęć Data Godziny Miejsce Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej Wyjazd na basen klasy IV-VI 14 luty 2017 r. 7.25 – wyjazd spod szkoły 10.30 – wyjazd z basenu Bielawa Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej Wyjazd na basen klasy I-III 15 luty 2017 r. 8.00 – wyjazd spod szkoły 11.00 – wyjazd z basenu Bielawa Szkoła Podstawowa w Grodziszczu Zajęcia informatyczne 14 luty 2017 r. 16 luty 2017 r. 10.00 – 12.00 SP Grodziszcze Szkoła Podstawowa w Grodziszczu Gry i zabawy integracyjne 20 luty 2017 r. 21 luty 2017 r. 10.15 – 12.15 SP Grodziszcze Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej Wyjazd do kina 14 luty 2017 r. 8.30 – wyjazd spod szkoły 13.30 – przyjazd pod szkołę Świdnica Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie Zajęcia plastyczne 14 luty 2017 r. 9.00 – 12.00 SP Mokrzeszów Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym Wyjazd na trampoliny 13 luty 2017 r. 11.00 – wyjazd spod szkoły 15.00 – powrót pod szkołę Wrocław JUMP WORLD Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym Kino w szkole 14 luty 2017 r. 9.00 – 12.00 SP Witoszów Świetlica szkolna Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym Wyjazd na sanki 16 luty 2017 r. 9.00 – wyjazd spod szkoły 13.00 – powrót pod szkołę Andrzejówka Gimnazjum w Lutomi Dolnej Zajęcia na lodowisku 15 luty 2017 r. 8.00 – 10.00 Świdnica Gimnazjum w Lutomi Dolnej Wyjazd do kina 15 luty 2017 r. 10.30 – 13.30 Świdnica

Harmonogram ferii zimowych w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej

Rodzaj zajęć Data Godziny wyjazdu Wyjazd na Turniej Piłki siatkowej drużyn mieszanych na Halę Sportową w Witoszowie Dolnym 13 luty 2017 r. 9.00 – wyjazd spod szkoły 13.00 – powrót pod szkołę Wyjazd na Turniej Piłki Halowej chłopców i dziewcząt klas V-VI na Halę Sportową w Witoszowie Dolnym 15 luty 2017 r. 9.00 – wyjazd spod szkoły 13.00 – powrót pod szkołę Turniej gier i zabaw dla dzieci klas I-IV w Sali

w Bystrzycy Górnej 17 luty 2017 r. 9.00 – wyjazd spod szkoły 13.00 – powrót pod szkołę Wyjazd na basen do Bielawy – klasy IV-VI 14 luty 2017 r. 7.25 – wyjazd spod szkoły 10.30 – wyjazd z basenu Wyjazd na basen do Bielawy – klasy I-III 15 luty 2017 r. 8.00 – wyjazd spod szkoły 11.00 – wyjazd z basenu

Harmonogram ferii zimowych w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Grodziszczu

Rodzaj zajęć Data Godziny wyjazdu Wyjazd na Turniej Piłki siatkowej na Halę Sportową w Witoszowie Dolnym 13 luty 2017 r. Wyjazd na Turniej Piłki nożnej na Halę Sportową w Witoszowie Dolnym 15 luty 2017 r. Turniej gier i zabaw w Pszennie 17 luty 2017 r. Zajęcia informatyczne 14 luty 2017 r. 16 luty 2017 r. Zajęcia odbywają się w SP Grodziszcze Gry i zabawy integracyjne 20 luty 2017 r. 21 luty 2017 r. Zajęcia odbywają się w SP Grodziszcze

Harmonogram ferii zimowych w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej

Rodzaj zajęć Data Godziny wyjazdu Wyjazd na Turniej Piłki siatkowej dla klas V-VI na Halę Sportową w Witoszowie Dolnym 13 luty 2017 r. 8.30 – wyjazd spod szkoły 13.30 – powrót pod szkołę Wyjazd do kina w Świdnicy 14 luty 2017 r. 8.30 –wyjazd spod szkoły 13.30 – przyjazd pod szkołę Wyjazd na Turniej Piłki nożnej dla klas V-VI na Halę Sportową w Witoszowie Dolnym 15 luty 2017 r. 8.30 – wyjazd spod szkoły 13.30 – przyjazd pod szkołę Turniej gier i zabaw – sala gimnastyczna w Bystrzycy Górnej 17 luty 2017 r. 8.30 – wyjazd spod szkoły 13.30 – przyjazd pod szkołę

Harmonogram ferii zimowych w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie

Rodzaj zajęć Data Godziny wyjazdu Wyjazd na Turniej Piłki siatkowej na Halę Sportową w Witoszowie Dolnym 13 luty 2017 r. 9.30 – wyjazd spod szkoły 13.00 – powrót pod szkołę Zajęcia plastyczne 14 luty 2017 r. Zajęcia odbywają się w SP Mokrzeszów 9.00-12.00 Wyjazd na Turniej Piłki nożnej na Halę Sportową w Witoszowie Dolnym 15 luty 2017 r. 9.00 – wyjazd spod szkoły 13.00 – powrót pod szkołę Turniej gier i zabaw – sala gimnastyczna w Bystrzycy Górnej 17 luty 2017 r. 9.30 – wyjazd spod szkoły 13.00 – powrót pod szkołę

Harmonogram ferii zimowych w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym

Rodzaj zajęć Data Godziny wyjazdu Turniej Piłki siatkowej na Hali Sportowej 13 luty 2017 r. Zajęcia odbywają się w SP Witoszów Dolny Wyjazd do Wrocławia na trampoliny 13 luty 2017 r. 11.00 – wyjazd spod szkoły 15.00 – powrót pod szkołę Wrocław JUMP WORLD Kino w szkole 14 luty 2017 r. Zajęcia odbywają się w SP Witoszów Dolny – świetlica Turniej Piłki nożnej na Hali Sportowej 15 luty 2017 r. Zajęcia odbywają się w SP Witoszów Dolny Wyjazd na sanki 16 luty 2017 r. 9.00 – wyjazd spod szkoły 13.00 – powrót pod szkołę Andrzejówka Turniej gier i zabaw dla klas I-IV – sala gimnastyczna w Bystrzycy Górnej 17 luty 2017 r. 9.30 – wyjazd spod szkoły 13.00 – powrót pod szkołę

Harmonogram ferii zimowych w roku szkolnym 2016/2017 w Gimnazjum w Lutomi Dolnej