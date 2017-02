Fałszywy wolontariusz zatrzymany

Podawał się za przedstawiciela istniejącego stowarzyszenia i dysponując podrobionym identyfikatorem zbierał pieniądze na rzekome cele charytatywne. Środki zamiast do osób niepełnosprawnych trafiały jednak do kieszeni oszusta. Strzegomscy policjanci, dzięki czujności jednego z mieszkańców, kilka dni temu zatrzymali podejrzewanego 43-latka na terenie jednego z tamtejszych supermarketów. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Za oszustwo grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.