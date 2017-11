Emocje gwarantowane? ŚKPR powalczy o przełamanie

Trzy z czterech ostatnich meczów ŚKPR-u Świdnica z Ostrovią Ostrów Wielkopolski kończyło się jednobramkową wygraną jednej ze stron. Wiele wskazuje na to, że świadkami walki na styku kibice będą też i tym razem (sobota, 25 listopada, godzina 19.00 w hali Zawiszów). W meczu 10. kolejki I ligi Szare Wilki podejmą próbę powrotu na szlak zwycięstw we własnej hali!

Ruszyć z odbudową „Twierdzy”

Ostrovia to solidna, uznana marka na mapie polskiej piłki ręcznej. To tam swoje wielkie kariery rozpoczynali chociażby bracia Marcin i Krzysztof Lijewscy. Obaj gościli zresztą w Świdnicy na początku swoich karier kilkanaście lat temu, gdy oba kluby występowały na poziomie II ligi. W sobotę Lijewskich w składzie Ostrovii oczywiście nie będzie, ale i tak podopieczni Grzegorza Garbacza mogą spodziewać się trudnej przeprawy. W swoich szeregach goście mają takich graczy jak Jakub Tomczak czy Mariusz Kuśmierczyk – odpowiednio czwarty i szósty strzelec ligi. Rywal od lat zalicza się do grona bardzo solidnych pierwszoligowych średniaków. Poprzedni sezon biało-czerwoni zakończyli na szóstym miejscu. Identyczną lokatę zajmują też w aktualnej tabeli. Pięć oczek niżej jest ŚKPR. Ostatnie przegrane skomplikowały sytuację Szarych Wilków. Świdniczanie z pewnością zrobią wszystko, aby rozpocząć odbudowę swojej „Twierdzy” i proszą o wsparcie kibiców, którzy w przeszłości wielokrotnie nieśli ich dopingiem do sukcesów.

Emocje jak w banku

Publiczność może spodziewać się zaciętej walki. Na poziomie I ligi oba zespoły mierzyły się ze sobą osiem razy. ŚKPR wygrał dwa, a Ostrovia sześć spotkań. Co ciekawe, aż trzy z czterech ostatnich meczów kończyło się najmniejszą możliwą różnicą! Jak będzie tym razem, przekonamy się w już w sobotę!

Atrakcje dla kibiców

Meczowi z Ostrovią będą towarzyszyły dodatkowe atrakcje: występy cheerleaderek oraz losowanie atrakcyjnych nagród: biletów do kina Cinema 3d, talonów konsumpcyjnych do Multipubu Biała Dama, pizzerii Przesiadka, restauracji Manufaktura, restauracji Kryształowa Gospoda Kuflowa, restauracji Burger Stacja oraz vouchera na usługi z zakresu czyszczenia tapicerek firmy Abluo. Ta ostatnia firma należy do zawodnika naszego klubu, Kamila Rogaczewskiego. Kibiców tradycyjnie będzie zabawiać i zagrzewać do dopingu klubowa maskotka – Szary Wilk.

Bilety/karnety

Wejściówki na mecz z Ostrovią kosztować będą 5 złotych. Młodzież do lat 18 wejdzie za darmo. W kasie będzie można również nabyć karnety na cały sezon w cenie zaledwie 29,99 złotych. Eleganckie plastikowe karty uprawniają do wejścia na wszystkie mecze ŚKPR-u w tym sezonie.

CO: Mecz I ligi piłki ręcznej: ŚKPR Świdnica – Ostrovia

KIEDY: Sobota, 25.11.2017, godzina 19.00

GDZIE: hala na osiedlu Zawiszów, ul. Galla Anonima 1

BILETY: 5 zł – normalny, dzieci i młodzież co 18 lat – wstęp wolny

KARNETY: 29,99 zł

10. kolejka (25-26.11)

ŚKPR Świdnica – Ostrovia (sobota,19.00)

MTS Chrzanów – ASPR Zawadzkie

KSZO Odlewnia Ostrowiec Św. – Viret CMC Zawiercie

SPR PWSZ Tarnów – Moto-Jelcz Oława

Politechnika Anilana Łódź – Uniwersytet Radom

KSSPR Końskie – MKS Wieluń

AZS AWF Biała Podlaska – Czuwaj Przemyśl

Olimpia MEDEX Piekary Śl. – Siódemka Miedź Legnica

KARTKA Z HISTORII

Mecze ŚKPR-u z Ostrovią na poziomie I ligi: 8 meczów (2-0-6), bilans bramek 207:230)

SEZON 2014/15

ŚKPR Świdnica – Ostrovia Ostrów Wlkp. 27:28 (14:15)

Przebieg meczu: 5 3:5, 10 5:5, 15 10:7, 20 12:9, 25 13:13, 30 14:15, 35 14:16, 40 17:21, 45 18:22, 50 19:24, 55 24:27, 60 27:28

ŚKPR: Potocki, Bajkiewicz – K. Rogaczewski 8, Misiejuk 5, Krzaczyński 3, Piędziak, 3, Rzepecki 2, Karpiński 2, P. Rogaczewski 2, W. Makowiejew 1, Dębowczyk 1, Węcek, Czerwiński, Bieżyński, Motylewski

Kary: 10 minut

Karne: 4/2

Ostrovia: Tarko, Adamczyk – Galewski 6, Tomczak 5, Staniek 5, Bałwas 4, Śliwiński 3, Jedwabny 2, P. Dutkiewicz 1, Bielc 1, KLara 1, Jaruzel, Kierzek

Kary: 8 minut

Karne: 4/4

Ostrovia – ŚKPR Świdnica 31:21 (14:7)

ŚKPR: Potocki, Bajkiewicz, Gil – P. Rogaczewski 7, Chaber 4, Rzepecki 3, Piędziak 3, Misiejuk 2, Węcek 1, K. Rogaczewski, Motylewski, Grochowski, Czerwiński, Krzaczyński, Pułka

Kary: Ostrovia 14 minut, ŚKPR 14 minut

Karne: Ostrovia 5/3, ŚKPR 3/0

SEZON 2013/14

ŚKPR Świdnica – Ostrovia Ostrów Wlkp. 29:30 (15:11)

ŚKPR: Potocki, Bajkiewicz – K. Rogaczewski 6, Misiejuk 5, S. Makowiejew 4, P. Rogaczewski 4, Brygier 3, Rzepecki 2, Motylewski 2, W. Makowiejew 2, Dębowczyk 1, Węcek, Krzaczyński, Pułka

Kary: 8 minut

Karne: 5/4

Ostrovia: Tarko, Adamczyk, Foluszny, Filipiak – P. Dutkiewicz 9, Galewski 6, Jedwabny 4, Bielec 3, Czerwiński 3, Sobczak 2, Kierzek 1, Jaruzel 1, Wojciechowski 1, Dycfeld, K. Dutkiewicz, Górny

Kary: 8 minut

Karne: 5/4

Ostrovia – ŚKPR Świdnica 28:27 (15:12)

Przebieg meczu: 5 1:1, 10 5:2, 15 7:2, 15 9:5, 20 11:8, 25 13:7, 30 15:12, 35 17:15, 40 18:18, 45 21:19, 50 22:20, 55 24:24, 60 28:27

ŚKPR: Pawlak, Gątko, Bajkiewicz – S. Makowiejew (6), Misiejuk (4), Brygier (4), Piędziak (3), P. Rogaczewski (3), Węcek (2), K. Rogaczewski (2), Kaczmarczyk (1), Motylewski (1), W. Makowiejew (1), Chaber, Pułka, Rzepecki, Bieżyński

Kary: Ostrovia; 8 minut, ŚKPR 10 minut

Karne: Ostrovia: 4/2, ŚKPR 0/0

SEZON 2012/13

ŚKPR Świdnica – Ostrovia 21:27 (10:12)

Przebieg meczu: 5 3:2, 10 4:5, 15 5:8, 20 5:10, 25 7:11, 30 10:12, 35 13:13, 40 14:16, 45 17:17, 50 19:18, 55 20:22, 60 21:27

ŚKPR: Wasilewicz, Olichwer – Piędziak (7), Gałach (3), Szyszkiewicz (3), Pułka (3), Rutkowski (2), Żubrowski (1), Rogaczewski (1), Marciniak (1), Brygier, Orzłowski, Mrugas

Ostrovia: Tarko – Tomczak (8), P. Dutkiewicz (5), Martyński (4), Wasilek (4), Szefner (2), Sobczak (1), Piosik (1), Stupiński (1), Bielec, Kierzek

Kary: ŚKPR – 10 minut, Ostrovia – 4 minuty

Karne: ŚKPR 1/1, Ostrovia 0/0

Ostrovia – ŚKPR Świdnica 22:25 (7:11)

Przebieg meczu: 5 3:1, 10 4:2, 15 5:6, 20 6:6, 25 7:8, 30 7:11, 35 9:13, 40 12:15, 45 16:19, 50 18:20, 55 19:21,60 22:25

Ostrovia: Adamczyk, Filipiak, Tarko – Tomczak (5), Wasilek (5), Martyński (4), Stupiński (3), Kierzek (2), Piosik (2), Jaszka (1), Sobczak

ŚKPR: Wasilewicz, Olichwer, Madaliński – Piędziak (6), Rutkowski (5), Gałach (4), Kijek (4), Żubrowski (2), Mrugas (2), Marciniak (1), Pułka (1), Orzłowski, Olejniczak, Rogaczewski, Kaczmarczyk

Kary: Ostrovia 2 minuty, ŚKPR 8 minut

Karne: Ostrovia 5/3, ŚKPR 3/2

SEZON 2011/12

ŚKPR Świdnica – Ostrovia 32:31 (17:14)

Przebieg meczu: 5 4:2, 10 7:5, 15 10:7, 20 12:8, 25 15:11, 30 17:14, 35 19:16, 40 22:18, 45 26:22, 50 29:25, 60 32:31

ŚKPR: Olichwer, Madaliński – Kijek (10), S. Makowiejew (9), Rutkowski (5), Pułka (5), Piędziak (2), Olejniczak (1), Mrugas, Gnysiński, Kaczmarczyk, Marciniak, Pieńczewski, Chaber

Ostrovia: Bystam, Adamczyk – P. Dutkiewicz (7), Krzywda (6), K. Dutkiewicz (6), Nowakowski (3), Jaszka (3), Tomczak (2), Kierzek (1), Sobczak (1), Piosik (1), Wojciechowski (1), Matiuk, Śliwiński, Jedwabny

Karne: ŚKPR 3/1, Ostrovia 3/3

Kary: ŚKPR 6 minut, Ostrovia 6 minut

Ostrovia Ostrów Wielkopolski – ŚKPR Świdnica 33:25 (14:12)

Ostrovia: Adamczyk – Tomczak (16), Nowakowski (5), K. Dutkowski (4), Jaszka (4), Jedwabny (2), Krzywda (1), Piosik (1), Kierzek, Sobczak

ŚKPR: Olichwer, Madaliński – Fabiszewski (11), Mrugas (4), Makowiejew (3), Kijek (2), Pułka (2), Rogaczewski (2), Rutkowski (1), Piędziak, Gnysiński, Marciniak, Sadowski