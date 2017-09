Emil Krebs. Weź udział w konferencji rocznicowej

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję poświęconą niesamowitej postaci, jaką był Emil Krebs – największy poliglota wszech czasów, urodzony w Świebodzicach 15.11.1867 roku, a od 1870 roku mieszkający w Opoczce i uczęszczający w latach 1880-1887 do świdnickiego gimnazjum. Posiadał niebywały talent do nauki języków obcych. Do poziomu biegłości opanował 68 języków, a przez całe swoje życie zajmował się około 120 językami. Studiował prawo i orientalistykę na uniwersytecie w Berlinie. Od 1893 do 1917 roku był tłumaczem w placówce dyplomatycznej w Chinach. Zmarł na udar mózgu, 31.03.1930 roku w Berlinie.

W związku z przypadającą w bieżącym roku 150 – tą rocznicą urodzin Emila Krebsa, miasto Świdnica postanowiło upamiętnić tak znakomitą postać konferencją historyczną, której jednym z gości będzie Eckhard Hoffmann – wnuk brata Emila Krebsa, który wygłosi wykład pt. „Emil Krebs. Śląski geniusz językowy”. Dodatkowo, dwaj znani świdniccy historycy – Sobiesław Nowotny oraz Tomasz Grudziński przedstawią realia funkcjonowania gimnazjum ewangelickiego w Świdnicy oraz jak wyglądało życie świdniczan w mieście na przełomie XIX i XX wieku. Całość dopełni wykład poświęcony znajomości języków obcych we współczesnym świecie, przygotowany przez Marka Sadowskiego. Konferencji towarzyszyć będzie także okolicznościowa wystawa „Emil Krebs. U granic geniuszu”, która zostanie otwarta w najbliższy piątek w holu teatru.

– Tak znakomitą postać z pewnością warto szerzej wykorzystać w promocji miasta w kraju, a przede wszystkim za granicą. Dzięki temu, turyści w poszukiwaniu śladów sławnego poligloty mogliby spędzić więcej czasu w Świdnicy – mieście jego młodości – mówi Szymon Chojnowski, zastępca prezydenta Świdnicy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, pragnących poznać historię niezwykłego człowieka, jakim był Emil Krebs, w najbliższy piątek, 15 września do Teatru Miejskiego w Świdnicy. Początek konferencji o godzinie 10:00. Osoby, które chciałyby wziąć w niej udział, proszone są o kontakt mailowy: turystyka@um.swidnica.pl lub telefoniczny 074/8562-910.

Program Konferencji

15.09.2017 (piątek) Teatr Miejski, Rynek 43, Świdnica