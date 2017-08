Edukacja poprzez sztukę

Literackie i plastyczne prace dzieci nadesłane na konkurs organizowany przez Straż Miejską w Świdnicy można już oglądać w holu świdnickiego dworca.

Wystawa wystartowała 15 sierpnia i potrwa do 14 września. W holu dworca PKP można oglądać prace plastyczne i literackie dzieci ze świdnickich szkół podstawowych. Okazją do przygotowania wystawy był konkurs zorganizowany przez strażników miejskich w czerwcu bieżącego roku. Tematyką współzawodnictwa uczniów były dwa programy edukacyjne prowadzone przez Straż Miejską w Świdnicy. – Pierwsza dziedzina to ochrona środowiska i to zadanie przypadło wychowankom klas IV-VI i odbyło się pod hasłem „ Palenie śmieci szkodzi wszystkim” . Młodsi uczniowie z klas I-III zmierzyli się tematyką zawartą w przesłaniu: „Gdy po psie sprzątamy czyste miasto mamy”. Przedstawione prace są godne polecenia i obejrzenia. Wnoszą świeże, dziecięce spojrzenie na tematy często pomijane przez dorosłych – mówi Jacek Budziszewski ze Straży Miejskiej w Świdnicy i zachęca do jej zobaczenia. – Zapraszamy serdecznie na dworzec PKP do odwiedzenia miejsca wystawy.