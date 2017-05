Dzisiaj matematyka

Blisko 300 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpiło w Polsce do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego. W powiecie świdnickim z najważniejszym egzaminem szkolnym zmaga się 950 osób.

Egzamin maturalny wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów. Stanowi także potwierdzenie ich dotychczasowych osiągnięć, poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki oraz wybranego ‎języka obcego. Zastępuje również wstępny egzamin do szkół wyższych, które wykorzystują jego wyniki z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako jedno z kryteriów w procesie rekrutacji. Egzamin maturalny będzie przeprowadzany do 26 maja i będzie składał się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Dzisiaj maturzyści zdają matematykę. Trzymamy za Was kciuki!