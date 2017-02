Dziewczyny lubią brąz

Początek sezonu nie był udany, ale zespół rozkręcał się w trakcie rozgrywek i ostatecznie zameldował się na trzecim miejscu. Siatkarki kadetki MKS Polonia Świdnica wywalczyły brązowy medal mistrzostw Dolnego Śląska i awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Polski.

Zespól trenowany przez Magdalenę Sadowską zakończył dolnośląskie rozgrywki w sobotę, 4 lutego. W ostatnim spotkaniu przegrał 1:3 we Wrocławiu z AZS-AWF, ale na szczęście nie miało to wpływu na najważniejsze rozstrzygnięcia. Bilans 9 zwycięstw i 5 porażek wystarczył do obsadzenia trzeciej lokaty za plecami Impelu Wrocław i AZS AWF.

Te trzy zespoły będą reprezentowały Dolny Śląsk w rozgrywkach centralnych. Turniej 1/4 finału MP z udziałem świdniczanek odbędzie się od 17 do 19 lutego we Wrocławiu. O dwa miejsca premiowane awansem do półfinału MP będą walczyły jeszcze: Impel Wrocław (mistrz Dolnego Śląska), pierwszy i trzeci zespół Małopolski oraz wicemistrzowie Śląska i Opolszczyzny.

Dolnośląska Liga Kadetek

14. kolejka (04.02): AZS AWF Wrocław – MKS Polonia Świdnica 3:1, MKS MOS Wrocław – MMKS Kłodzko 3:1, Olimpia Jawor – Ren But Złotoryja 3:1, Impel Wrocław – Piast Głogów 3:0