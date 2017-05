Dzień Salomona

Pierwsze komplet punktów zdobyła wiosną Polonia-Stal Świdnica. Po sześciu meczach bez zwycięstwa biało-zieloni przełamali się w starciu z Sokołem Marcinkowice. Pecha miał za to AKS Strzegom, który skasował tylko oczko w starciu ze Spartą Grębocice. Cztery mecze, w tym Victoria Świebodzice – Karolina Jaworzyna zostały odwołane z powodu złego stanu murawy po piątkowym ataku zimy.





Polonia-Stal Świdnica – Sokół Marcinkowice 2:1 (1:1)

Bramki: 0:1 Rybiński (karny) 11′, 1:1 Salamon 26′, 2:1 Salamon 79′

Polonia-Stal: B. Kot – Kozaczenko, Salamon, Jędrasiewicz, Ł. Kot, Sowa, Somala, Jagieła, Szczygieł, Szuba (75′ Łuszkiewicz), Myrta

AKS Strzegom – Sparta Grębocice 1:1 (0:0)

Bramki: A. Wasilewski 53′, 1:1 Gródecki +90

AKS: Kretkowski – Domaradzki, Durajczyk (68′ Kuczma), Gołąbek, Krupnik, D. Krzyżanowski (85′ Lesiński), Serweciński, Skrypak, Szerszeń (88′ Sabat), A. Wasilewski

Świdniczanie wygrali z Sokołem Marcinkowice 2:1 i wrócili na drugą lokatę w tabeli. Kreatorem wszystkich najważniejszych wydarzeń był Patryk Salamon. Obrońca Polonii-Stali najpierw sprokurował rzut karny, po którym Rafał Rybiński dał rywalom prowadzenie, a potem zrehabilitował się dwoma celnymi strzałami. Wyrównał w 26. minucie mierzonym strzałem z dwunastu metrów, a kwadrans przed końcem celną główką sfinalizował dośrodkowanie Wojciecha Szuby. Trener Tomasz Oleksy wreszcie odetchnął z ulgą. – Od początku rundy nie graliśmy źle, ostatnie mecze były dobre lub bardzo dobre ale brakowało „kropki nad i”. Dzisiaj wreszcie się udało, chociaż „udało” to złe słowo, bo w pełni zasłużyliśmy na punkty. Teraz na pewno będzie grało się lżej, bez presji która nam trochę ciążyła. Cieszymy się, ale radość krótka, bo już w środę musimy potwierdzić swoją dobrą grę w kolejnym meczu.

Tym razem powodów do radości nie mieli fani AKS-u Strzegom. PO czterech wygranych z rzędu podopieczni Jarosława Krzyżanowskiego bardzo pechowo potknęli się na Sparcie Grębocice. Gol dla gości na 1:1 padł w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Do bramki Rafała Kretkowskiego trafił Marek Gródecki. Napastnik Sparty zrehabilitował się tym samym za niewykorzystany w pierwszej połowie rzut karny. Piłka zatrzymała się wówczas na poprzeczce.

– Trochę szkoda tego, że nie przedłużyliśmy naszej serii zwycięstw, ale prędzej czy później ta seria i tak by się zakończyła. Są sytuacje kiedy szczęście nam dopisuje, innym razem tego szczęścia po prostu brakuje. W środę jedziemy do Jeleniej Góry. Może los odda nam to, co zabrał w meczu ze Spartą – powiedział Jarosław Krzyżanowski, trener AKS-u.

Saltex IV liga, grupa wschodnia

22. kolejka (29.04): Polonia-Stal Świdnica – Sokół Marcinkowice 2:1 (1:1), Bystrzyca Kąty Wrocławskie – Piast Nowa Ruda 3:2, GKS Kobierzyce – Sokół Wielka Lipa 2:1 (1:0), Wiwa Goszcz – Pogoń Oleśnica 2:2. Mecze Victoria Świebodzice – Karolina Jaworzyna, Bielawianka – Orzeł Sadowice, Foto Higiena Gać – Orzeł Ząbkowice, Unia Bardo Śl. – MKP Wołów zostały przełożone. Mecz zaległy: Sokół M. – Sokół W. L.

1. Foto Higiena Gać (s) 21 59 19-2-0 64:18

2. Polonia-Stal Świdnica (s) 22 40 12-4-6 33:21

3. Unia Bardo Śl. (b) 21 39 11-6-4 50:33

4. MKP Wołów (b) 21 37 11-4-6 43:32

5. Pogoń Oleśnica 22 34 9-7-6 36:35

6. Wiwa Goszcz (b) 22 33 9-6-7 45:34

7. Karolina Jaworzyna (b) 21 32 10-2-9 34:39

8. Orzeł Ząbkowice 21 31 9-4-8 30:28

9. Bielawianka 21 29 7-8-6 37:28

10. Sokół Wielka Lipa 22 26 7-5-10 37:37

11. Bystrzyca Kąty Wr, (s) 22 26 8-2-12 29:48

12. GKS Kobierzyce 22 26 7-5-10 37:34

13. Victoria Świebodzice (b) 21 23 6-5-10 32:43

14. Sokół Marcinkowice (b) 22 21 6-3-13 30:38

15. Piast Nowa Ruda 22 13 2-7-13 20:50

16. Orzeł Sadowice (b) 21 11 3-2-16 18:56

Następne kolejki (3.05): Pogoń – Victoria (15.00), Karolina – Unia (17.00), Polonia-Stal – Bielawianka (17.00), Piast – Wiwa, Sokół W.L. – Foto Higiena, Orzeł Z., Wołów – Orzeł S., Sokół M. – Kobierzyce (6-7.05): Victoria – Piast (sb. 15.00), Kobierzyce – Polonia-Stal (15.00), Orzeł S. – Karolina (sb. 16.00), Foto Higiena – Sokół M., Bystrzyca – Sokół W. L., Wiwa – Orzeł Z., Unia – Pogoń, Bielawianka – Wołów

Saltex IV liga, grupa zachodnia

22. kolejka (29.04): AKS Strzegom – Sparta Grębocice 1:1 (0:0), Chrobry II Głogów – Orkan Szczedrzykowice 1:2 (0:0), Zagłębie II Lubin – Włókniarz Mirsk 5:0 (2:0), Zamet Przemków – Apis Jędrzychowice 3:4 (2:1), GKS Warta Bolesławiecka – Piast Wykroty 2:0 (1:0), Stal Chocianów – Orla Wąsosz 0:0, Granica Bogatynia – Nysa Zgorzelec 0:4 (0:0), Karkonosze Jelenia Góra – Lotnik Jeżów Sudecki 2:1 (0:1)

1. Zagłębie II Lubin (s) 22 59 19-2-1 94:11

2. Orkan Szczedrzykowice 22 54 18-0-4 49:22

3. Apis Jędrzychowice (b) 22 44 13-5-4 50:34

4. AKS Strzegom 22 41 12-5-5 62:34

5. Stal Chocianów (b) 22 36 10-6-6 29:28

6. Orla Wąsosz (b) 22 34 9-7-6 44:27

7. Włókniarz Mirsk 22 31 8-7-6 29:28

8. Sparta Grębocice (b) 22 31 9-4-9 41:48

9. Chrobry II Głogów 22 28 9-1-11 44:47

10. Karkonosze Jelenia Góra (s) 22 26 7-6-9 36:30

11. GKS Warta Bolesławiecka (b) 22 25 8-1-13 33:42

12. Piast Wykroty (b) 22 22 6-4-12 44:64

13. Nysa Zgorzelec (b) 22 23 6-5-11 34:30

14. Zamet Przemków (b) 22 16 4-4-14 28:75

15. Lotnik Jeżów Sudecki 22 13 3-4-15 18:59

16. Granica Bogatynia 22 13 4-1-17 24:84

Następne kolejki (3.05): Karkonosze – AKS (18.00), Lotnik – Granica, Apis – Warta Bolesławiecka, Piast – Stal, Orla – Sparta, Włókniarz – Zamek, Orkan – Zagłębie II, Nysa – Chrobry II; (6-7.05): AKS – Orla (sb. 17.00), Zagłębie II – Nysa, Zamet – Orkan, Granica – Orkan, Włókniarz – Karkonosze, Sparta – Piast, Stal – Apis, Chrobry II – Lotnik