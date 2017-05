Dzień Dziecka w CINEMA3D

Z okazji Dnia Dziecka, CINEMA3D przygotowało mnóstwo wydarzeń specjalnych, nie tylko dla najmłodszych. Już od 26 maja, na wielkim ekranie dwie najbardziej oczekiwanej premiery filmowe: „Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara” oraz „Smerfy. Poszukiwacze zaginionej wioski”. 1 czerwca pokaz przedpremierowy filmu „Wonder Woman”. Nie zabraknie również innych familijnych hitów oraz dodatkowych atrakcji, konkursów z nagrodami, filmowych gier i zabaw.

Bogaty repertuar kina familijnego

Do kin wchodzi wyczekiwana przez wszystkich fanów filmowa animacja „Smerfy. Poszukiwacze zaginionej wioski”. Opowieść o przygodach niebieskich bohaterów sprawdzi się jako niespodzianka dla każdego dziecka. Dla najmłodszych fanów Smerfów w barze kina dostępne są „smerfne” zestawy z figurkami bohaterów.

W nowym, w pełni animowanym filmie poznamy losy Smerfetki, która kierując się tajemniczą mapą, wraz z przyjaciółmi – Mądralą, Osiłkiem i Ciamajdą – wyrusza w pełną przygód wyprawę do Zakazanego Lasu. A miejsce to pełne jest magicznych stworzeń, kolorów i przygód. Tak Smerfetka i jej przyjaciele, wyprzedzając Gargamela, docierają do tajemniczej zaginionej wioski, poznając największą tajemnicę w historii Smerfów.

Od 26 maja na wszystkich kinomaniaków czeka kolejne spotkanie z kapitanem Jackiem Sparrowem w filmie „Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara”. Tym razem, szczęście mu nie sprzyja, a złe wiatry pchają go coraz silniej ku kolejnej awanturze.

Na fanów fantasy czekają pokazy przedpremierowe filmu „Wonder Woman” o niesamowitych przygodach Diany, księżniczki Amazonek wyszkolonej na niepokonaną wojowniczkę. W walce u boku ludzi w wojnie ostatecznej, Diana odkrywa pełnię swojej mocy i swoje prawdziwe przeznaczenie.

W repertuarze nie zabraknie hitów filmowych dla dużych i małych widzów kinowych. Wciąż na ekranach hit sciente – fiction „Strażnicy Galaktyki vol. 2”, opowiadający historię grupy najbardziej niesubordynowanych outsiderów w galaktyce, która penetruje odległe zakątki kosmosu, próbując rozwikłać zagadkę pochodzenia jednego z jej członków, Petera Quilla aka Star Lord.

Ponadto zabawna historia z życia siedmioletniego Tima, w życiu którego pojawia się młodszy braciszek w animacji „Dzieciak rządzi”. Ubrany w garnitur, noszący teczkę i zachowujący się jak rasowy biznesmen dzieciak według Tima jest zagrożeniem dla jego niezachwianej dotąd pozycji w rodzinnym domu.

Z małym wróblem o imieniu Riko wybierzemy się w niesamowitą, pełną przygód podróż do Afryki. „Riko prawie bocian” to zabawna historia o małym wróblu, przygarniętym przez parę bocianów, który wierzy, że jest bocianem. I wyrusza on w szaloną podróż w ślad za swoimi migrującymi rodzicami.

Dzień dziecka z atrakcjami

Oprócz pokazów przedpremierowych, premier i hitów filmowych w kinie nie zabraknie również atrakcji z okazji Dnia Dziecka. Filmowe kolorowanki, malowanie buziek, gry i zabawy oraz konkursy z nagrodami a wśród nich wejściówki do kina, gadżety bajkowe i filmowe, zestawy z popcornem, słodkości, vouchery do restauracji czy wejściówki do Hydropolis – takie niespodzianki czekają na naszych najmłodszych widzów.

2 czerwca/ Program Dnia Dziecka:

godz. 9:00 – 17:00

Konkurs główny na „pracę plastyczną jak z bajki”

3 – 4 czerwca/ Program Dnia Dziecka:

godz. 9:00 – 17:00

Strefa animacji: malowanie buziek, skręcanie balonów, konkursy plastyczne

Zajęcia i zabawy językowe dla dzieci,

Godzina z grami planszowymi

Konkurs cymbergaja dla rodziców z dziećmi

Warsztaty dziennikarskie (z kamerą) dla najmłodszych,

Zabawy kreatywne, zabawy taneczne i ruchowe

Kącik kinowy z konkursami i nagrodami

Konkurs główny na „pracę plastyczną jak z bajki”

UWAGA! Podczas całego weekendu odbędzie się również konkurs główny w którym do wygrania jest całodniowa wycieczka do Pragi dla rodziców z dzieckiem! Wszystkie dzieci (do 12 roku życia) które wybierają się na seans do kina CINEMA 3D w Świdnicy w weekend 2-4 czerwca mogą wziąć udział w konkursie. Wystarczy zrobić dowolną pracę plastyczną związaną z bajką czy filmem dla dzieci. Ta najciekawsza, najładniejsza i najbardziej efektowna wygra wycieczkę do Pragi (wyjazd odbędzie się 15 lipca 2017r.). Prace należy przynieść ze sobą na seans i zgłosić się do specjalnego stanowiska konkursowego na holu kina.