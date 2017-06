Domu Seniora Marconi w Świdnicy uruchomił kolejne skrzydło w obiekcie. Znajdzie w nim miejsce następnych 18 pensjonariuszy.

Dom Seniora Marconi to nowoczesny ośrodek zapewniający kompleksową i całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku. Nie tylko nowoczesne warunki Domu stawiają go w czołówce tego typu ośrodków w Polsce, lecz przede wszystkim szeroki wachlarz usług medycznych, z jakich mogą korzystać seniorzy. Opiekę nad nimi sprawuje wykwalifikowany personel – lekarze specjaliści, lekarze POZ, psycholog i pielęgniarki. Pensjonariusze mogą liczyć na profesjonalną codzienną opiekę medyczno – rehabilitacyjną. Dom Seniora dzięki bezpośredniemu połączeniu z Centrum Rehabilitacji, umożliwia komfortowe korzystanie z bogatej oferty zabiegów.

Dom Seniora Marconi mieści się w dwukondygnacyjnym budynku, wyposażonym w windę osobową, wygodne schody i szerokie trakty komunikacyjne. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom obiekt dostosowany jest do potrzeb osób o obniżonej sprawności ruchowej. Oprócz pokoi własnych ośrodek dysponuje przestrzennymi pomieszczeniami wspólnymi oraz bezpiecznym terenem spacerowym przystosowanym dla niepełnosprawnych, co zapewnia możliwość codziennego kontaktu z przyrodą. Pięknie zagospodarowany i zadbany teren zielony z altanka, patio, alejkami i licznymi ławeczkami zaopatrzony jest dla dodatkowego zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców w monitoring zewnętrzny. Dom Seniora posiada również na swoim terenie parking dla gości.

W ubiegłym tygodniu do użytku oddało kolejne skrzydło. Teraz swój drugi dom znajdzie tam już ponad 45 osób. Dzięki właściwej i oczekiwanej odpowiedzi na potrzeby seniorów i ich rodzin Dom Seniora Marconi cieszy się sporym zainteresowaniem. – Z uwagi na fakt, iż od wielu miesięcy kolejni seniorzy oczekiwali na miejsce w naszej placówce do dyspozycji oddajemy kolejne nowocześnie wyposażone pokoje z łazienkami. Pomieszczenia spełniają wszystkie standardy. Co więcej, nawet lepsze niż w innych tego typu ośrodkach – wyjaśnia Agnieszka Olejniczak. Firma zainwestowała także w kolejną windę dla seniorów, oraz system przywoławczy, który w lepszym stopniu zapewnienia opiekę pensjonariuszom. – Znajduje się w każdym pokoju, podobnie jak możliwość przyłączenia telewizora, telefonu czy internetu. Dom Seniora Marconi znajduje się niedaleko Centrum miasta, co ma istotne znaczenie dla rodzin naszych podopiecznych. Współpracujemy z szeregiem placówek oświatowych na terenie miasta i gminy. W cenie pobytu wliczona jest rehabilitacja w podstawowym zakresie, opieka medyczna i pielęgniarska oraz wsparcie psychologa klinicznego. Kiedy trafia do nas pacjent po udarze, po wylewie, po złamaniu kości szyjki udowej jest możliwość rozszerzenia pakietu rehabilitacyjnego o kolejne specyficzne dla każdego przypadku zabiegi, tak, aby rehabilitacji było więcej i żeby była ukierunkowana na dany proces chorobowy – dodaje Agnieszka Olejniczak. Oferta poszerzona została o rehabilitację neurologiczną, która wpływa na poprawę stanu pacjentów dotkniętych udarem, urazem czaszkowo-mózgowym i innymi schorzeniami neurologicznymi, takimi jak stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona. Osoby, które przeszły na przykład udar mózgu wymagają jak najszybciej rozpoczęcia kompleksowej rehabilitacji. Skuteczne przeprowadzenie leczenia rehabilitacyjnego umożliwia odzyskać maksymalnie duży zakres sprawności ruchowej, intelektualnej oraz zdolności do komunikowania się z otoczeniem. – Dom Seniora Marconi oferuje również pobyty czasowe dla osób które nie mogą pozostać w domu bez opieki. Zbliża się okres urlopowy, w którym często przyjmujemy Seniorów na pobyty całodobowe, kilkutygodniowe w trakcie których świadczymy pełną opiekę medyczno – pielęgniarską wraz z pakietami rehabilitacyjnymi oraz całodziennym wyżywieniem – wyjaśnia. Dom Seniora stworzony został z troską o komfort osób starszych dlatego personel otacza seniorów fachową i troskliwą opieką, starając się codziennie tworzyć rodzinną atmosferę.