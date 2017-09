Dożynki gminne dożynkami diecezjalnymi

Już tylko 3 dni dzielą nas od dożynek gminnych, które w tym roku będą jednocześnie dożynkami diecezjalnymi. Starostami dożynek będą Lucyna Mroczek oraz Piotr Błaszko. Doroczne Święto Plonów rozpocznie Msza św. dziękczynna, której przewodniczyć będzie J.E. Ks. Prof. dr hab. Ignacy Dec – biskup świdnicki.

Drodzy Rolnicy, kierując się potrzebą wypowiedzenia naszej wdzięczności Panu Bogu za tegoroczne dary ziemi, zapraszam Was na tegoroczne Dożynki Diecezjalne, które dzięki życzliwości i gościnności Gminy Świdnica, odbędą się w niedzielę 3 września br. w Lutomi. Podczas Mszy św. polowej sprawowanej o godz. 13.00 na placu przed budynkiem miejscowej szkoły, będziemy prosić Boskiego Gospodarza o błogosławieństwo dla Waszej pracy, o miłość do ziemi, która rodzi chleb i żywi polskie rodziny. Podczas dziękczynienia zawierzymy także wszystkie nasze sprawy i problemy Bożej Opatrzności. Z całego serca zapraszam rolników, hodowców, pszczelarzy, ogrodników i działkowców oraz wszystkich korzystających z rolniczego trudu. Przybądźcie z dziękczynnymi wieńcami i bochnami chleba, które będą wyrazem uwielbienia Boga za Jego dary – czytamy w liście J.E. Ks Bpa Deca

Dożynki gminne od wielu lat przepełnione są staropolską symboliką ludową i są świętem wszystkich rolników i mieszkańców naszej gminy. Gmina Świdnica to gmina o charakterze rolniczym. Mam nadzieję, że podobnie jak w roku ubiegłym wszystkie 33 sołectwa zaprezentują swoje przepiękne bochny chleba i wieńce dożynkowe. Będą one dowodem podziękowania i uznania dla wszystkich pracujących w rolnictwie i na rzecz rolnictwa. Dożynki to czas dziękczynienia ale i zabawy. Dlatego też zadbaliśmy o liczne atrakcje dla całych rodzin. Bogato przystrojone stragany każdego roku są ozdobą dożynek w gminie Świdnica. To właśnie na nich gospodynie prezentują to, co najsmaczniejsze, a serwowane produkty mają już swoich stałych odbiorców – mówi wójt gminy Teresa Mazurek.

Współgospodarzami tegorocznych dożynek są w tym roku dwa sołectwa.

Lutomia Dolna i Lutomia Górna to dwie miejscowości posiadające wspólną historię, leżące nad rzeką Miłą u podnóża Gór Sowich. Lutomia powstała w końcu XIV w. jako wieś książęca. Rozwijała się spokojnie aż do czasu wojny 30-letniej, kiedy to kilka razy była grabiona i spalona. W wieku XIX miejscowość wykorzystała swoje dogodne położenie i stała się przystankiem dla turystów zmierzających w Góry Sowie, zwłaszcza do pobliskiej Kroackiej Studzienki na zboczach Bieska. W dolnej części wsi znajduje się gotycki kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego z około 1476 roku, później kilkakrotnie przebudowany. W centrum znajdują się: szkoła podstawowa i gimnazjum, które są ważnymi ośrodkami zarówno edukacyjnym jak również kulturowymi.