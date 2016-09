Dopłynął do… kadry! (FOTO)

Świdnica może pochwalić się reprezentantem Polski w pływaniu. Oskar Cebula został powołany do kadry narodowej juniorów. To jedyny Dolnoślązak w gronie prawie czterdziestu kadrowiczów.

Oskar ma 13 lat. Pływa od ósmego roku życia. Zaczynał w Svidzie Świdnica, a jeszcze niedawno startował w barwach Neptuna Świdnica, ale chcąc rozwijać swój talent zmienił klub i szkołę. Od 1 września uczy się w klasie o profilu pływackim w Gimnazjum nr 38 we Wrocławiu. Popołudniami trenuje w jednym z tamtejszych klubów. Oskar otrzymał powołanie do kadry narodowej juniorów Polskiego Związku Pływackiego na sezon od 1 września 2016 do 31 marca 2017 . To duży sukces, w którego osiągnięciu ogromną zasługę ma trener Wojciech Ostrowski.

Nastolatek ze Świdnicy najlepiej czuje się w stylu klasycznym na dystansach 50, 100 i 200 metrów. Rekordowe osiągnięcia to: 33,86 na 50 m, 1:12,29 na 100 m i 2:39,94 na 200 m.