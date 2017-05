Dookoła Polski dla Blanki

Przed nimi około 3700 kilometrów. Jadą na rowerach dla zdrowia, zabawy, a przede wszystkim Blanki. Małej świdniczanki, która choruje od urodzenia na nowotwór skóry o charakterze Żółtakoziarniniakowatości Młodzieńczej (JXG). W ten sposób chcą pomóc 7-latce. My również przyłączamy się do akcji.

Paweł i Robert to przyjaciela z dzieciństwa. Lubią rowerowe wyprawy. W tym roku postanowili przejechać Polskę wzdłuż granic, aby pomóc 7-letniej Blance. Świdniczance, która choruje od urodzenia na nowotwór skóry o charakterze Żółtakoziarniniakowatości Młodzieńczej (JXG). Oprócz Żółtakoziarniniakowatości Młodzieńczej, objawiającej się zmianami skórnymi u Blanki wykryto Gronkowca Złocistego, który atakuje okolice ust oraz Atopowe Zapalenie Skóry (AZS), co powoduje ogromny świąd na całym ciele. Ostatnio podczas jednej z wizyt lekarskich, wykryto Paciorkowca w gardełku dziewczynki. Lekarze już pobierali u Blanki wycinki skóry z główki, ucha czy okolic ust. Wszystko to pogarsza jej stan psychiczny i bardzo ją wyczerpuje. Blanka, już w tak młodym wieku, uczęszcza do psychologa. Jej skórne problemy, których lista jest długa, wpływają w bardzo dużym stopniu na jej samopoczucie i samoocenę. Choroby pozostawiają widoczne pooperacyjne blizny oraz odbarwienia skórne po maściach sterydowych. Trudno dziwić się, że Blanka nie zawsze ma ochotę spędzać czas z rówieśnikami. W porozumieniu z mamą Blanki Panią Martą, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz pod Patronatem miasta Świdnicy dwóch przyjaciół postanowiło pomóc dziewczynce. Więcej w dzisiejszym wydaniu Wiadomości Świdnickich.