O kolejne 18 miejsc powiększy się Dom Seniora Marconi Medica w Świdnicy. Znajdą w nim miejsce m.in. osoby z chorobą Alzheimera.

Dom Seniora Marconi to nowoczesny Ośrodek zapewniający kompleksową i całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku. Placówka działa od dwóch lat. Daje możliwość zamieszkania dwudziestupięciu osobom. – Naszym pensjonariuszom oferujemy pokoje 2 i 3 osobowe z własną łazienką. Całkowicie dopasowane do potrzeb osób o obniżonej sprawności. Posiadamy również specjalne pokoje dla osób przewlekle chorych, które wyposażone są w specjalistyczne łóżka – mówi Agnieszka Olejniczak Kierownik Domu Seniora Marconi. W tym miesiącu dokonany został odbiór techniczny kolejnej części obiektu. Znajdzie się w nim pokój dzienny, przestronny hol, 2 pokoje 3-osobowe, 6 pokoi 2-osobowych, 5 łazienek, dyżurka personelu medycznego i pomocniczego. Znajdą w nich miejsce m.in. osoby z problemami wieku starszego, chorobami otępiennymi w tym z chorobą Alzheimera.

Bezpieczeństwo i komfort

Ośrodek jest bezpośrednio połączony z naszym Centrum Rehabilitacji, umożliwia to oprócz komfortowych warunków bytowych, bogatą ofertę zabiegów dostosowanych do typowych schorzeń dotykających osób starszych. Wszystkie pokoje posiadają instalację alarmowo-przywoławczą, która zwiększa poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Cały ośrodek wyposażony jest również w system przeciwpożarowy. Oprócz pokoi własnych ośrodek dysponuje przestrzennymi pomieszczeniami wspólnymi. Centrum życia stanowi sala do spędzania wolnego czasu, tutaj również odbywa się terapia zajęciowa. Sala pobytu dziennego to przyjazna przestrzeń do wspólnego przebywania, seniorzy mogą tu miło spędzać czas na rozmowach, wspólnym oglądaniu telewizji oraz kreatywnie działać współpracując z naszym personelem. – Tutaj staramy się organizować różne formy aktywności intelektualnej oraz zajęć terapeutycznych motywując swoich mieszkańców do rozwijania swoich zainteresowań i działań twórczych. Salę te wykorzystujemy również przy organizacji uroczystości, spotkań z udziałem rodzin i przyjaciół oraz imprez kulturalnych – wyjaśnia Agnieszka Olejniczak. W Domu Seniora znajduje się również gabinet diagnostyczno-zabiegowy gdzie wykonywane są przez pielęgniarki i lekarza wszelkie niezbędne procedury medyczne. Placówka dysponuje również bezpiecznym terenem spacerowym przystosowanym dla niepełnosprawnych, co zapewnia możliwość codziennego kontaktu z przyrodą. Pięknie zagospodarowany i zadbany teren zielony z altanka, patio, alejkami i licznymi ławeczkami zaopatrzony jest dla dodatkowego zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców w monitoring zewnętrzny.

Kompleksowa obsługa

Pensjonariusze Domu Seniora Marconi Medica mogą liczyć na profesjonalną codzienną opiekę medyczno – rehabilitacyjną w zakresie codziennej pielęgnacji, nauki samoobsługi, edukacji zdrowotnej, a w szczególności ćwiczeń indywidualnych oraz grupowych, ćwiczeń koordynacyjnych oraz pionizacji i nauki chodu. – Nasi rehabilitanci na podstawie specjalistycznych testów i skal Kompleksowej Oceny Geriatrycznej (Katza, Lawtona, Barthela) ustalą możliwości pensjonariusza i na ich podstawie dostosują odpowiednie zabiegi rehabilitacyjne – wyjaśnia Piotr Nawrot Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Grupy Marconi. Oferta poszerzona została o rehabilitację neurologiczną, która wpływa na poprawę stanu pacjentów dotkniętych udarem, urazem czaszkowo-mózgowym i innymi schorzeniami neurologiicznymi, takimi jak stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona. – Osoby, które przeszły na przykład udar mózgu wymagają jak najszybciej rozpoczęcia kompleksowej rehabilitacji. Skutecznie przeprowadzone leczenie rehabilitacyjne umożliwia odzyskanie maksymalnie dużego zakresu sprawności ruchowej, intelektualnej oraz zdolności do komunikowania się z otoczeniem – zaznacza Piotr Nawrot. Bezpośrednie połączenie Domu Seniora z Centrum Rehabilitacji, umożliwia komfortowe korzystanie z bogatej oferty zabiegów rehabilitacyjnych.

