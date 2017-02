Doczekali sie drugiego zwycięstwa

Na ośmiu porażkach zakończyła się koszmarna seria koszykarzy Prakto Polonia Świdnica. W sobotę we własnej hali podopieczni Mieczysława Młynarskiego bardzo wysoko pokonali SMK Lubin. Było to drugie zwycięstwo świdniczan na parkietach III ligi.



Prakto Polonia Świdnica – SMK Lubin 82:55 (24:18, 7:13, 24:10, 27:14)

Prakto Polonia: Biernat 13, Kaliński 13, Słobodzian 13, Soboń 11,. Kaczmarczyk 8, Pałac 8, Sieńko 8, Rogacz 6, Baranowski 2, Korłub, Połeć

Wygrana nie zmieniła pozycji w tabeli, ale dla debiutujących w rozgrywkach ligowych polonistów chyba ważniejsze jest to że, pozwoliła uwierzyć, że to co robią na treningach ma sens. Każda kolejna porażka tylko osłabiała morale zespołu. Dwa punkty zdobyte w starciu z Lubinem pozwolą na zaczerpnięcie oddechu i pozytywnie nastroją przed kolejnymi meczami – w tym tym najbliższym z Turowem Zgorzelec. Przypomnijmy, że to właśnie z tym zespołem Prakto Polonia wygrała pierwszy mecz w III lidze.

Starcie z SMK Lubin miało dwa oblicza. Po pierwszej bardzo wyrównanej połowie, w drugiej na boisku niepodzielnie rządzili świdniczanie. Dobra defensywa i skuteczna gra w ataku pozwoliła na systematyczne punktowanie słabnących rywali, którzy na meczu zameldowali się w zaledwie… sześcioosobowym składzie. Ostatecznie gospodarze wygrali różnicą aż 27 punktów!

III liga koszykówki

15. kolejka (4.02): Prakto-Polonia Świdnica – SMK Lubin 82:55, WSTK Wschowa – MKS Szczawno 82:66, KK Oleśnica – Rio Team Złotoryja 81:66, Śląsk Wrocław – Chromik Żary 68:78, KKS Siechnice – Turów Zgorzelec 96:73. Górnik Wałbrzych pauzował

1. Chromik Żary 14 14-0 28 +250

2. KKS Siechnice 14 9-5 23 +32

3. WKS Śląsk Wrocław 13 9:4 22 +206

4. KK Oleśnica 14 8:6 22 +63

5. MKS Szczawno Zdrój 14 7-7 21 +19

6. SMK Lubin 14 6-8 20 -69

7. Górnik Wałbrzych 12 7-5 19 -80

8. Rio Team Złotoryja 13 5-8 18 -28

9. Turów Zgorzelec 13 5-8 18 -61

10. Prakto Polonia Świdnica 14 2-12 16 -161

11. WSTK Wschowa 13 2-12 15 -220

Następne mecze: (11.02): Turów – Prakto Polonia, Rio Team – Siechnice, Szczawno – Śląsk. Mecze Lubin – Wschowa (88:66), Chromik – Górnik (94:48) rozegrano awansem. Ich wyniki nie są jeszcze wliczone do tabeli. Oleśnica pauzuje