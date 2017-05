Dni Świdnicy na sportowo!

Atrakcji nie zabraknie dla małych i dużych. Dmuchany zamek, gra w piłkę w wielkich dmuchanych kulach, przeciąganie liny, a może szybki mecz hokeja na trawie? Do tego interesujące pokazy, konkursy, prezentacje. Zapraszamy do wzięcia udziału w pikniku rekreacyjno-sportowym, który w ramach Dni Świdnicy odbędzie się na obiektach Świdnickiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w niedzielę, 4 czerwca!

Organizatorem pikniku jest ŚOSiR przy współpracy z kilkunastoma działającymi w Świdnicy klubami i stowarzyszeniami sportowymi oraz centrami aktywności ruchowej. Cel pikniku jest prosty: promocja aktywnego stylu życia. – Wspólnie z naszymi partnerami przygotowaliśmy program, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Zachęcamy do ubrania stroju sportowego i odwiedzenie naszych obiektów całymi rodzinami. Czekamy od godziny 11.00 do 15.00. Co ważne, ze wszystkich atrakcji będzie można korzystać zupełnie za darmo – zaprasza Jerzy Żądło, dyrektor ŚOSiR-u.