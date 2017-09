Derby dla Górnika (FOTO)

Dopisała pogoda i kibice, ale do pełni szczęścia zabrakło zdobycia chociaż jednego punktu. W szlagierowym spotkaniu IV ligi Polonia-Stal Świdnica uległa na własnym obiekcie spadkowiczowi z III ligi – Górnikowi Wałbrzych. Z trzech punktów w sobotę cieszyła się natomiast Karolina Jaworzyna.

Polonia-Stal Świdnica – Górnik Wałbrzych 1:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Rytko 31′, 0:2 Michalak (karny) 58′, 1:2 Myrta 86′

Polonia-Stal: B. Kot – Skowroński, Białas, Salamon, Ł. Kot, Sowa, Łuszkiewicz (80′ Somala), Szuba, Jagieła, Szczygieł (56′ Tragarz), Myrta

Karolina Jaworzyna – Pogoń Oleśnica 3:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Matwiejko 29′, 2:0 Pyda 51′, 2:1 Sepetowski 54′, 3:1 Wilk 88′

Karolina: Leletko – Wilk, Matwiejko, Tymcik, Mróz (73′ Tatuśko), J. Rosiak (58′ Pawela), Pyda, Ptak, Borowy, Schmidt (90′ Adamowicz), Ignatowicz (83′ Piątek)

Polonia-Stal i Górnik podobnie weszły w sezon, po czterech kolejkach legitymując się bilansem dwóch zwycięstw, remisu i porażki. Bezpośrednie starcie było bardzo istotne – zwycięzca ugruntowywał swoją pozycję w szerokiej czołówce tabeli. Do tego, jak zawsze w spotkaniach derbowych, dochodziły aspekty ambicjonalne. Kibice mogli się więc spodziewać ciekawego widowiska.

W pierwszej połowie gra toczyła się w dość szybkim tempie, ale sytuacji podbramkowych było niewiele. Skuteczniejsi byli goście i oni też objęli prowadzenie za sprawą Jana Rytki w 31. minucie. Bramka ustawiła mecz. Górnik mógł skupić się na uważnej defensywie i szukać szczęścia w kontratakach. W 58. minucie było już 0:2. Po zagraniu ręką Jakuba Białasa we własnym polu karnym, „jedenastkę” wykorzystał Dariusz Michalak.

Strata dwóch bramek zmusiła polonistów do jeszcze aktywniejszej walki. Świdniczanie przejęli inicjatywę i stworzyli kilka bardzo dobrych okazji do zdobycia gola. Po główce Łukasza Kota piłka trafiła w poprzeczkę. Również poprzeczka zatrzymała futbolówkę po uderzeniu Wojciecha Szuby z rzutu wolnego. Napór przyniósł powodzenie w 86. minucie. Do siatki trafił Robert Myrta, a asystował bardzo dobrze spisujący się w ostatnich meczach Szymon Tragarz. Na wyrównanie zabrakło już czasu.

Po tej porażce świdniczanie obsunęli się w tabeli na ósme miejsce. Tuż za ich plecami, z identycznym dorobkiem punktowym, jest Karolina Jaworzyna. Piłkarze z miasta muzeum parowozów odrabiają straty po niemrawym początku. W sobotę pewnie pokonali 3:1 Pogoń Oleśnica

(ramone)

IV liga Sport-Track, grupa wschodnia

5. kolejka (9-10.09): (9-10.09): Karolina Jaworzyna – Pogoń Oleśnica 3:1 (1:0), Polonia-Stal Świdnica – Górnik Wałbrzych 1:2 (0:1), Sokół Wielka Lipa – Polonia Trzebnica 0:0, Piast Żerniki (Wrocław) – Foto Higiena Gać 1:2, Wiwa Goszcz – MKP Wołów 2:5, Orzeł Ząbkowice – Unia Bardo 4:1, Sokół Marcinkowice – Nysa Kłodzko 2:3 (1:1). Mecz Śląsk II Wrocław – Bielawianka w niedzielę

Foto Higiena Gać 5 12 4-0-1 10:7 Bielawianka 4 10 3-1-0 6:2 Górnik Wałbrzych (s) 5 10 3-1-1 10:8 Śląsk II Wrocław (s) 4 9 3-0-1 14:2 Sokół Marcinkowice 5 9 3-0-2 9:7 Orzeł Ząbkowice 5 8 2-2-1 13:7 Nysa Kłodzko (b) 5 8 2-2-1 14:13 Polonia-Stal Świdnica 5 7 2-1-2 8:4 Karolina Jaworzyna 5 7 2-1-2 6:9 Polonia Trzebnica (b) 5 6 1-3-1 7:8 Wiwa Goszcz 5 5 1-2-2 8:17 Sokół Wielka Lipa 5 5 1-2-2 7:8 Piast Żerniki (Wrocław) (b) 5 4 1-1-3 6:8 MKP Wołów 5 4 1-1-3 8:11 Unia Bardo Śl. 5 3 1-0-3 7:16 Pogoń Oleśnica 5 1 0-1-4 2:8

Następna kolejka (16-17.09): Foto higiena – Polonia-Stal (sb. 16.00), Górnik – Karolina (sb. 17.00), Orzeł – Sokół W. L., Unia – Bielawianka, Nysa – Piast, Polonia – Sokół M. Wołów – Śląsk II, Pogoń – Wiwa

IV liga Sport-Track, grupa zachodnia

5. kolejka (9-10.09): Stal Chocianów – Odra Ścinawa 2:3 (2:1), Olimpia Kamienna Góra – Włókniarz Mirsk 0:4 (0:2), Karkonosze Jelenia Góra – Nysa Zgorzelec 3:1 (1:1), Chrobry II Głogów – Sparta Grębocice. Mecze: Olimpia Kowary – AKS Strzegom, Sudety Giebułtów – Apis Jędrzychowice, Górnik Boguszów-Gorce. – Górnik Złotoryja, Orkan Szczedrzykowice – Orla Wąsosz w niedzielę

Apis Jędrzychowice 4 10 3-1-0 11:1 Włókniarz Mirsk 5 10 3-1-1 12:6 AKS Strzegom 4 9 3-0-1 15:6 Orla Wąsosz 4 9 3-0-1 7:3 Stal Chocianów 5 9 3-0-2 10:8 Odra Ścinawa (b) 5 8 2-2-1 11:7 Orkan Szczedrzykowice 4 7 2-1-1 7:8 Sparta Grębocice 4 5 1-2-1 4:2 Karkonosze Jelenia Góra 5 5 1-2-2 8:9 Nysa Zgorzelec 5 5 1-2-2 7:10 Olimpia Kowary 4 4 1-1-2 9:12 Górnik Złotoryja (b) 4 4 1-1-2 5:8 Sudety Giebułtów (b) 4 4 1-1-2 5:11 Górnik Boguszów-Gorce (b) 4 4 1-1-2 2:8 Chrobry II Głogów 4 3 1-0-3 9:13 Olimpia Kamienna Góra (b) 5 1 0-1-4 4:14

Następna kolejka (16-17.09): Włókniarz – AKS (sb. 16.00), Olimpia K. G. – Stal, Nysa – Orkan, Karkonosze – Górnik Z., Apis – Chrobry II, Sparta – Olimpia K. Orla – Sudety, Odra – Górnik B.G.