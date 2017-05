Dekoria się zmienia

Powierzchnia około 3 tysięcy metrów. Wygodny parking dla klientów, kącik kawowy, przestrzeń dla najmłodszych kids corner, przestrzeń zielona i ławki. Na początku roku Centrum Dekoria planuje uruchomienie nowego i nowoczesnego salonu sprzedaży.

Dekoria Centrum należy do Firmy Franc-Textil z Żarowa która od 18 lat specjalizuje się w produkcji tekstyliów domowych. Działa na rynku Skandynawii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Od 18 lat specjalizuje się w produkcji wszelkich dekoracyjnych artykułów tekstylnych oraz rolet rzymskich. W 2011 roku Dekoria otworzyła największe na Dolnym Śląsku Centrum Tekstyliów Domowych w Świdnicy.

Na powierzchni ok 1500 m2 oferuje kilkadziesiąt tysięcy produktów z ponad 400 tkanin dekoracyjnych. – Szwalnia znajdująca się w Żarowie zatrudnia obecnie ok. 250 osób. Posiadamy własny nowoczesny budynek produkcyjny o powierzchni 6.000 m2. Dysponujemy bardzo szerokim zestawem maszyn produkcyjnych oraz wysoko wykwalifikowanym personelem – mówi Tomasz Lichota, specjalista ds. marketingu.

W związku z dynamicznym rozwojem firma postanowiła wybudować nowy salon sprzedaży. Obiekt stanie przy ulicy Szarych Szeregów 22 w Świdnicy, przy drodze krajowej nr 35 na trasie Wałbrzych – Wrocław. Będzie dwa razy większy niż obecny. – Do dyspozycji klientów oddamy również wygodny parking, kącik kawowy oraz przestrzeń dla najmłodszych kids corner. Nie zabraknie również miejsca do odpoczynku po zakupach – dodaje Tomasz Lichota. Oprócz wyrobów tekstylnych, w ofercie Centrum Dekoria znajdziemy również dekoracje, ceramikę, sztućce, lampy, lampiony, dywany, kosze plecione i szeroki wybór mebli w stylu angielskim, francuskim, loftowym czy kolonialnym. – Otwarcie nowej siedziby planujemy w styczniu 2018, ale już teraz warto zaglądać do obecnego sklepu przy ulicy Bystrzyckiej 7a, gdzie znajdą Państwo sporo ciekawych ofert i promocji – zachęcają pracownicy, którzy mogą zaspokoić oczekiwania najbardziej wymagających klientów. – Szyjemy i dekorujemy z pasją, mówi jedno z naszych haseł, więc podejmiemy każde możliwe technicznie zadanie. Doradzimy, zmierzymy i zamontujemy, jeśli będzie taka potrzeba. Szyjemy dla klientów już od ponad 20 lat.

Każdy produkt dostępny na półce w naszym sklepie uszyjemy z wybranej przez Państwa tkaniny dopasowując rozmiar do potrzeb – zapewniają.