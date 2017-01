Czterech mężczyzn zatrzymanych z narkotykami

Ograniczanie przestępczości narkotykowej to jeden z ważniejszych celów działań Policji. Okres od 5 do 7 stycznia br. na terenie powiatu świdnickiego okazał się dla funkcjonariuszy pod tym względem wyjątkowo intensywny. Działania policjantów doprowadziły do zatrzymania czterech mężczyzn podejrzewanych o posiadanie niedozwolonych substancji. Przy wymienionych ujawniono marihuanę oraz amfetaminę. Zatrzymań, które miały miejsce na terenie Świdnicy, Świebodzic oraz Strzegomia dokonali funkcjonariusze z tych właśnie jednostek policji. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 20 do 38 lat.

Podejrzewani trafili do policyjnego aresztu, a następnie usłyszeli zarzuty.

Za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii odpowiedzą teraz przed sądem. W świetle obowiązujących przepisów, za nielegalne posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych grozić im może kara do 3 lat pozbawienia wolności.

(KPP Ś-ca)